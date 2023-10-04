快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

高雄輕軌今晚6點半後拉開班距 YouBike晚上9點後停止營運

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌今晚6點半後拉開班距，YouBike晚上9點後停止營運。圖／本報系資料照片
高雄輕軌今晚6點半後拉開班距，YouBike晚上9點後停止營運。圖／本報系資料照片

小犬颱風將來襲，高雄市今晚6點後停止上班上課，公車、捷運照常行駛，計程車按表計費加收50元，輕軌晚6點半後拉開班距，每20分鐘一班，YouBike晚間9點後停止營運，高市府並同步開放紅黃線停車至隔日清晨6點30止。

高市府指，今晚6點後公車原則正常營運，若風雨過大再依實際情況調整，公車式小黃今晚8點前正常營運，8點後停駛，即時公車動態可上網https://ibus.tbkc.gov.tw/ibus/查詢。

高雄捷運正常營運，但輕軌自今晚6點半後調整班距為20分一班；計程車今晚6點後，按表計費加收50元，旗鼓航線約15分一班，YouBike晚上9點後停止營運。

停車方面，今晚6點後，高雄市公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場）暫停收費，開放紅黃線停車至隔日清晨6點半止，（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），另開放322處臨時停車處所及九如、中都及願景橋供緊急停放至清晨6點半，臨時停車處可上網https://reurl.cc/gD1o1p查詢。

小犬颱風 輕軌 YouBike

延伸閱讀

山區有高度設站需求？北市Youbike大數據報告挨批騙人

借不到也還不了 汐止保長里再增youbike站點便民

有人把Youbike當飛輪在騎 專家揭：空踩恐導致「這後果」

Youbike不夠騎 汐止建成路142巷要增加到50柱

相關新聞

高鐵中秋疏運塞爆！國慶連假將至 台鐵喊話提供「不一樣選擇」

台灣高鐵中秋疏運台中站塞爆殷鑑不遠，雙十連假將屆，避免事件重演，今率公布「地雷時段」，建議自由座旅客避開。台鐵局隨後也發...

高雄輕軌今晚6點半後拉開班距 YouBike晚上9點後停止營運

小犬颱風將來襲，高雄市今晚6點後停止上班上課，公車、捷運照常行駛，計程車按表計費加收50元，輕軌晚6點半後拉開班距，每2...

畜產會終於給出進口蛋完整流向 新北：9/21就已查到4家

地方政府持續追查進口蛋流向，中央畜產會前日提供進口蛋品資訊，已流向13縣市，不過新北市衛生局早在9月21日前就發現有4家...

眼藥水和太陽眼鏡都別用太久！護眼不可不知的8大NG行為

當眼睛出問題的時候，經常需要點眼藥水治療。平時也有民眾會自備眼藥水，不舒服時點個一兩滴保養。不過日本媒體「女性自身」近來分享，指出在點眼藥水，以及保養眼睛的時候，有八項NG行為需要盡量避免。

2023OPEN！RUN今年5大新亮點 18組超萌落地氣球陪跑

受到大小朋友喜愛的「2023 OPEN! RUN」今年已邁入第九屆，將於12月10日（日）於高雄夢時代賽道與粉絲們再度見...

2023南國漫讀節－「無邊際書展市集」10月7日屏東總圖登場

國慶連假，就到屏東總圖漫遊在滿滿的書香中吧！「2023南國漫讀節－在南國無邊際漫遊」持續進行中，10月7日14～20點在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。