高雄輕軌今晚6點半後拉開班距 YouBike晚上9點後停止營運
小犬颱風將來襲，高雄市今晚6點後停止上班上課，公車、捷運照常行駛，計程車按表計費加收50元，輕軌晚6點半後拉開班距，每20分鐘一班，YouBike晚間9點後停止營運，高市府並同步開放紅黃線停車至隔日清晨6點30止。
高市府指，今晚6點後公車原則正常營運，若風雨過大再依實際情況調整，公車式小黃今晚8點前正常營運，8點後停駛，即時公車動態可上網https://ibus.tbkc.gov.tw/ibus/查詢。
高雄捷運正常營運，但輕軌自今晚6點半後調整班距為20分一班；計程車今晚6點後，按表計費加收50元，旗鼓航線約15分一班，YouBike晚上9點後停止營運。
停車方面，今晚6點後，高雄市公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場）暫停收費，開放紅黃線停車至隔日清晨6點半止，（路口、公車站、消防栓及橋樑除外），另開放322處臨時停車處所及九如、中都及願景橋供緊急停放至清晨6點半，臨時停車處可上網https://reurl.cc/gD1o1p查詢。
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