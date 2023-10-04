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立委指噪音車成夢魘 環境部承諾排氣管認證年底上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委洪孟楷指出，噪音車為民怨之首，要求環境部盡快處理改裝排氣管相關問題及法令。圖／截自國會頻道YouTube
立委洪孟楷指出，噪音車為民怨之首，要求環境部盡快處理改裝排氣管相關問題及法令。圖／截自國會頻道YouTube

行人地獄引發交通長年問題，除了交通亂象，也凸顯噪音擾民。環保署（現為環境部）2021年起啟用聲音照相科技執法，環境部長薛富盛表示，原規畫2027年完成全國306套設備，但考量民眾需求將提前至2025年完成；大氣司長蔡孟裕補充，年底前排氣管認證就會上路，優先以噪音超標者通知回檢，而非改管者。

薛富盛今赴立法院社會福利及衛生環境委員「113年度中央政府總預算案關於環境部主管預算」進行報告及備詢。

立委洪孟楷指出，環境部列出的10項施政計畫每項都很重要，但內容中均無規畫噪音車執行部分，但目前民怨之首就是噪音車，今年6月行政院副院長鄭文燦曾說，噪音車位居冠，應從源頭管力、加強罰則、標準確定等3方向進行，認為行人地獄全球都看見了，不要再讓台灣出現噪音夢魘；另外，很多縣市都有刁難方式要求改裝車回檢，但重點應為「抓吵不抓改」，以噪音車的防治為重點。

立委莊競程表示，環境部過去規畫2027年全國設置306套聲音照相科技執法設備，但噪音車擾民情況嚴重，2027年才完成設置時程恐太晚；另各縣市環保局取締汽機車改裝排氣管製造噪音，主要是依據噪音管制法第23條開罰，只要改裝，不論排氣管產生的聲音大小也要開單，認為不合理。

針對聲音照相設備建置部分，薛富盛表示，確實原本規畫2027年才建置完成，但考量民眾需求將提前至2025年完成，盡量滿足民眾需求。

而改裝及噪音車部分，蔡孟裕說明，過去部分縣市只要看到改裝車就要求回檢，但上個月已通知地方政府，「優先針對發出噪音車輛檢舉，而不是看到改管就通知回檢」。目前環境部也與交通部合作進行排氣管認證程序，經認證的改裝排氣管資料要上傳至監理單位系統，未來地方政府執法時，就能從雲端系統查看資料，不符合者將依道路交通處罰條例開罰，「這部分年底將會完成」。

蔡孟裕表示，針對立委及民眾反映認證費用高昂部分，已與地方政府討論，年底法規上路後，自主改裝排氣管的民眾，只需至地方環保局進行免費檢測，符合噪音標準就會給鐵牌等，並上傳相關資料至監理單位雲端系統。

噪音 環境部 薛富盛

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