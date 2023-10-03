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OPEN POINT生態圈榮獲「2023數位轉型鼎革獎」雙重肯定

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPEN POINT生態圈榮獲「2023數位轉型鼎革獎」雙重肯定，勇奪「商業模式轉型獎之大型企業組」楷模獎、ESG特別獎。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT生態圈榮獲「2023數位轉型鼎革獎」雙重肯定，勇奪「商業模式轉型獎之大型企業組」楷模獎、ESG特別獎。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，近兩年來屢獲MIC資策會、IDC（國際數據資訊）、2022 APP store Awards等海內外大獎、平台熱門排行肯定，今日（10月3日）再傳捷報，勇奪2023年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎－商業模式轉型獎之大型企業組楷模獎暨ESG特別獎，自今年6月起初選、複選一路勇往直前，從240件參賽者中脫穎而出，與全台逾300大品牌通路、20萬家特約商店共創共榮，持續朝超越消費者期待的生活型服務平台前進。

7-ELEVEN自2014年起藉由會員、點數、支付3大策略，架構OPEN POINT生態圈，並瞄準數位生活消費趨勢，超前布署應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，以創新視野開啟「跨通路單一會員帳戶」、「多元支付即累點機制」等差異化會員經營模式，持續跨海內外、跨產業、跨平台結盟，推動暢行無阻的智慧便利消費體驗，以解決消費者不同通路消費需申請各種會員帳戶、累積各種點數、費時熟悉各種點數使用辦法…等痛點，至今已圈粉1,650萬名。

同時，OPEN POINT生態圈為打造永續繁榮的生態系，依合作夥伴需求規劃「會員帳戶整合」、「點數交換」、「支付綁定」等多元合作模式，讓合作夥伴可以從無到有、加速經營會員經濟，讓生態系內的合作夥伴們可以互相換粉、養粉、寵粉，共創永續、繁榮的會員經濟。

為滿足OPEN POINT會員食、衣、住、行、育、樂，7-ELEVEN 經營的OPEN POINT生態圈強化點數生活應用，讓點數猶如現金般流通於市，可兌換、轉贈、折抵、捐贈，1點等同1元現金，自2020年領先同業讓OPEN POINT點數可跨20大通路當現金折抵消費、2022年首創到7-ELEVEN繳納超過20項代收帳單，更持續藉由OPEN POINT APP開發上百款跨通路、跨海內外平台商品與服務，不論是銀行、百貨、餐飲、高鐵、etag、航空、點數、飯店、加油站、旅遊平台、共享汽機車平台等，OPEN POINT會員皆享有專屬服務，至今全台已有逾300大品牌通路、20萬家特約商店成為OPEN POINT生態圈的一份子，海外則自今年6月起與日本Ponta合作推「跨境旅遊集點護照」、擴大台日旅遊經濟，共創1,650萬會員福祉。

7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈近兩年來屢獲內外大獎、平台熱門排行肯定，包含2022年5月OPEN POINT APP榮獲MIC資策會產業情報研究所票選最常使用APP；2022年9月東方線上調查OPEN POINT獲得6成消費者青睞、成為最受歡迎點數；2022年10月OPEN POINT生態圈榮獲全球知名顧問公司IDC（國際數據資訊）2022台灣未來企業大獎肯定，獲頒「2022年產業生態創新獎」；2022年12月OPEN POINT APP榮獲2022 APP store Awards年度熱門排行第9名，也是唯一連續3年入選年度前20大熱門排行APP的零售業者；2023年6月以「交貨便店轉宅服務」、「有OPEN POINT真好！」、「OPEN POINT綁定Google Pay」三大創新服務，分別榮獲「2023創新商務獎 Future Commerce Award」最佳商業模式創新銀獎、最佳產品創新銅獎、最佳體驗創新銅獎；2023年7月OPEN POINT生態圈」獲得2023台灣永續行動獎經濟發展面向SDG08就業與經濟成長金獎。

7-ELEVEN自2014年起藉由會員、點數、支付3大策略，架構OPEN POINT生態圈，並瞄準數位生活消費趨勢，超前布署應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，持續跨海內外、跨產業、跨平台結盟，推動暢行無阻的智慧便利消費體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2014年起藉由會員、點數、支付3大策略，架構OPEN POINT生態圈，並瞄準數位生活消費趨勢，超前布署應用智能科技進行業務革新、翻轉會員生態圈經營模式，持續跨海內外、跨產業、跨平台結盟，推動暢行無阻的智慧便利消費體驗。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT勇奪2023年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎－商業模式轉型獎之大型企業組楷模獎暨ESG特別獎。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT勇奪2023年《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎－商業模式轉型獎之大型企業組楷模獎暨ESG特別獎。圖／7-ELEVEN提供

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