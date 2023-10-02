國家警報響了！高屏大雷雨恐一路下到晚上 12縣市強風特報

午後雷雨來了，中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐一路下到晚上。另屏東縣、高雄市有大雷雨，屏東縣霧台鄉及屏東縣三地門鄉有山區暴雨，呼籲民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。氣象署對針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度

氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至17時51分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

此外，氣象署也針對桃園等12縣市發布陸上強風特報，影響時間從今天下午至4日。影響區域包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣。

氣象署指出，今（2）日至明（3日）上午蘭嶼、綠島易有９至１０級強陣風，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，基隆北海岸，嘉義至臺南、東半部沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風。

明（3日）下午起颱風外圍環流影響，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾注意。