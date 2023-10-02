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台鐵公司掛牌倒數 產工再批資方違法限假
台鐵公司明年元旦掛牌在即，不過，台鐵產業工會今再指控，公司還沒成立，員工權益先不保，台鐵開始違法限假，要求撤回違法公告。
台鐵產工表示，宜蘭運務段公告表示因應明年公司化，考量退休潮將致人力短缺、青黃不接，直接公布明年1至3月出國休假申請，同期間僅開放1人得以申請，明顯違法限制員工休假權益，產工要求宜蘭運務段應撤回違法公告，尊重員工休假權益。
台鐵產工說，從宜蘭運務段公告可知，公司化員工離退潮對員工、旅客衝擊是事實，但交通部與台鐵局一年多來都不願意面對，面對產工質疑，屢以「過去已增補2818人」說法欺瞞，交通部長王國材大言不慚請大家放心，說離職員工不會多，還籲「請大家有信心留在台鐵」，「產工要問部長，員工休假權益被違法限縮，如何有信心留在台鐵？」
台鐵產工說，提醒所有員工，特休假排定權依法為員工權利，若有實際申請請假遭拒，請速聯絡產工，保障權益。
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