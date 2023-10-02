快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵公司掛牌倒數 產工再批資方違法限假

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵公司明年元旦掛牌在即，不過，台鐵產業工會今再指控，公司還沒成立，員工權益先不保，台鐵開始違法限假，要求撤回違法公告。

台鐵產工表示，宜蘭運務段公告表示因應明年公司化，考量退休潮將致人力短缺、青黃不接，直接公布明年1至3月出國休假申請，同期間僅開放1人得以申請，明顯違法限制員工休假權益，產工要求宜蘭運務段應撤回違法公告，尊重員工休假權益。

台鐵產工說，從宜蘭運務段公告可知，公司化員工離退潮對員工、旅客衝擊是事實，但交通部與台鐵局一年多來都不願意面對，面對產工質疑，屢以「過去已增補2818人」說法欺瞞，交通部長王國材大言不慚請大家放心，說離職員工不會多，還籲「請大家有信心留在台鐵」，「產工要問部長，員工休假權益被違法限縮，如何有信心留在台鐵？」

台鐵產工說，提醒所有員工，特休假排定權依法為員工權利，若有實際申請請假遭拒，請速聯絡產工，保障權益。

台鐵 宜蘭 交通部長

延伸閱讀

重機「摩托起義」要交通部出來面對 驚動王國材回應了

福爾摩沙北海岸藝術季登場 王國材：音樂結合七大景點

中秋連假首日國道零星塞車 王國材籲分流、國5恐塞至傍晚

台74線銜接中山高完工後 車流如何疏散

相關新聞

國家警報響了！高屏大雷雨恐一路下到晚上 12縣市強風特報

午後雷雨來了，中央氣象署下午針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐一路下到晚上。另屏東縣、高雄市有大雷雨，屏東縣霧...

中颱小犬增強逼近那些地方有機會放颱風假 彭啟明這麼說

中颱小犬持續增強，目前颱風位於恆春東南東方約755公里海面上，朝台灣南部海域及陸地行進，朝西北方向前進。天氣風險公司總經...

颱風小犬聽起來好可愛？氣象署揭日本命名 是「冬季大三角」之一

中颱小犬正朝西北方向前進，向台灣逼近中，中央氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」今天貼文指出，很多民眾第一眼看到「小犬颱風」...

空汙費率新增排放大戶級距 102家受影響每年多收2.6億

為推動汙染排放減量，環境部今公告「固定汙染源空氣汙染防制費收費費率」修正草案，修正內容包含新增排放大戶費率級距，預計影響102家排放大戶，以及調整甲苯、二甲苯等有害空氣汙染物費率，影響家數1286家，而...

台鐵公司掛牌倒數 產工再批資方違法限假

台鐵公司明年元旦掛牌在即，不過，台鐵產業工會今再指控，公司還沒成立，員工權益先不保，台鐵開始違法限假，要求撤回違法公告。

演算法成謎！Facebook狂出「推薦專頁」沒追蹤的陌生文章 他笑提1招遮住竟有用

「為何會看到這篇文」、「為何會看到這個影片 」，Meta 的Facebook 、Instagram 還有Google 的YouTube 之演算法 一直對不少網友是一個謎，像是自己的臉書 首頁不斷出現「推薦專頁 」陌生人物文章讓人感到困擾，就有人開玩笑分享「如何不再看到『推薦專頁』」，想不到竟然一試奏效，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。