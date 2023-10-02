台鐵公司掛牌倒數 產工再批資方違法限假

「為何會看到這篇文」、「為何會看到這個影片 」，Meta 的Facebook 、Instagram 還有Google 的YouTube 之演算法 一直對不少網友是一個謎，像是自己的臉書 首頁不斷出現「推薦專頁 」陌生人物文章讓人感到困擾，就有人開玩笑分享「如何不再看到『推薦專頁』」，想不到竟然一試奏效，引起熱議。

2023-10-02 15:23