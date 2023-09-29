地下美食街點餐掃QR Code卻沒網路 裕隆城惹民怨

新北市新店區裕隆城昨開幕，試營運至今人潮滿滿，但商場地下室為美食街，地下層收訊不佳，民眾抱怨「餐廳要掃QR CODE點餐，是不打算讓我吃了嗎？」裕隆城則表示，誠品正與各大電信系統協調加強基地台功率。

新北市新店區裕隆城為地上 7 層、地下 3 層複合商業建築，營業面積3.3萬坪，其中誠品生活新店佔1.9 萬坪，另有裕隆城自行招商商場、威秀影城等，試營運期間就有不少民眾趁著假日前往嘗鮮。

不過有網友在「我們是新店人!! 靠X靠X，新店好黑特 二代目中」臉書社團指出裕隆城的網路收訊是場災難，網友表示「還是因為台灣之星的關係還是兩者皆是，看到大家的反饋更覺得這件事若沒搞好，營運恐怕好不了，裕隆城加油了。」

另外網友也說從外部要到裕隆城建築的行人動線也很NG，「裕隆城好歹也算未來新店的門面之一，掉漆行人動線真的蠻可笑，但這點要追的不只是裕隆集團，很大的比例在市政的規劃，沒親自走一遭都還感受不到有這麼恐怖，這點的改善也很重要。」

記者實地前往觀察，地下室遠傳收訊尚可，亞太電信則網路無法連線。除了裕隆城停車場被塞爆外，周邊公有停車場、對面家樂福停車場也一位難求。

其他網友則紛紛回應「我用遠傳也是屎亡(無網路)，先森(先生)是中華沒問題，重點餐廳還要掃QR CODE點餐，是不打算讓我吃了嗎？、地下樓：只有距離，沒有遠傳、收訊真的要改善，靠免費wifi不是辦法、中華也是收訊不良斷斷續續、何止地下室，室內真的很差、我跟我男友都是台灣沒有問題。」

裕隆城對此表示，由於裕隆城內多數為誠品商場，誠品正與各大電信系統協調加強基地台功率。另針對交通狀況已與交通局推動各項交維應變措施，期能讓顧客連假來裕隆城能有愉快購物體驗。

新北市交通局對此表示，裕隆城試營運期間周邊交通車潮蜂擁，裕隆城已自費聘請20餘名義交協助疏導交通。另外由於裕隆城營運後周邊行人穿越量激增，已調整中興、品牌路等周邊路口行人號誌秒數，並以紐澤西護欄、行人綠色鋪面擴大人行道面積。

交通局與裕隆城呼籲，目前裕隆城已安排6輛接駁車，每5分鐘在捷運大坪林站5號出口接駁，民眾請多搭乘大眾運輸轉乘，或也可從大坪林站步行約5分鐘即可抵達裕隆城。