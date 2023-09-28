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PO文買到「綠蛋」被法辦　農業部粉專被灌爆

聯合報／ 記者彭宣雅邱瓊玉／台北即時報導
農業部今也在臉書粉專上表示，針對網傳巴西綠黑蛋，農業部昨已向台北市警察局中正二分局報案，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。圖／擷取自農業部臉書
農業部今也在臉書粉專上表示，針對網傳巴西綠黑蛋，農業部昨已向台北市警察局中正二分局報案，呼籲民眾勿轉傳，以免觸法。圖／擷取自農業部臉書

進口蛋爭議持續延燒，有民眾18日在臉書社團PO文，指在全聯買了台農盒裝蛋，不料就有蛋白是綠色，引發熱議。農業部昨至北市中正警二分局報案，警方獲報後，鎖定臉書IP，昨深夜通知發文者謝姓男子到案，前後不到八小時。

農業部今也在臉書粉專上表示，針對網傳巴西綠黑蛋，農業部昨已向台北市警察局中正二分局報案，且警方已循線查緝到案，該名用戶確實有使用該帳號發布貼文，全案移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾若接獲未經證實、易引發公眾恐慌或爭議之訊息時，切勿轉發。

農業部強調，若證實為不實訊息時，恐涉及刑法妨害名譽罪及社會秩序維護法第63條第1項第5款散布假訊息等責任，請謹慎查證。

不過對於農業部揚言喊告的做法，網友顯然不太埋單，有網友質疑「人家買台農的蛋，跟農業部的名譽有什麼關係，求解答」，也有網友諷刺，壞蛋文八小時移送地檢署，吹哨者被恐嚇關閉粉專要三個月處理，真是令人感到驚奇的治國之道。

此外，也有不少網友嗆聲「不要恐嚇老百姓」，不解決問題，然後解決提出問題的人，「如果最後不起訴，農業部是否變造謠」，但也有網友留言力挺農業部。

農業部 恐嚇

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