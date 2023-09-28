PO文買到「綠蛋」被法辦 農業部粉專被灌爆
進口蛋爭議持續延燒，有民眾18日在臉書社團PO文，指在全聯買了台農盒裝蛋，不料就有蛋白是綠色，引發熱議。農業部昨至北市中正警二分局報案，警方獲報後，鎖定臉書IP，昨深夜通知發文者謝姓男子到案，前後不到八小時。
農業部今也在臉書粉專上表示，針對網傳巴西綠黑蛋，農業部昨已向台北市警察局中正二分局報案，且警方已循線查緝到案，該名用戶確實有使用該帳號發布貼文，全案移送台北地檢署偵辦，呼籲民眾若接獲未經證實、易引發公眾恐慌或爭議之訊息時，切勿轉發。
農業部強調，若證實為不實訊息時，恐涉及刑法妨害名譽罪及社會秩序維護法第63條第1項第5款散布假訊息等責任，請謹慎查證。
不過對於農業部揚言喊告的做法，網友顯然不太埋單，有網友質疑「人家買台農的蛋，跟農業部的名譽有什麼關係，求解答」，也有網友諷刺，壞蛋文八小時移送地檢署，吹哨者被恐嚇關閉粉專要三個月處理，真是令人感到驚奇的治國之道。
此外，也有不少網友嗆聲「不要恐嚇老百姓」，不解決問題，然後解決提出問題的人，「如果最後不起訴，農業部是否變造謠」，但也有網友留言力挺農業部。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言