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中秋雙十連假國人瘋出國　桃機每日平均11.5萬人次進出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
疫後旅遊市場復甦，國人偏好出國旅遊，今年以來各連假桃園機場出境旅運量不斷創新高，中秋連假單日最高旅運量已近12萬人次。記者黃仲明／攝影
疫後旅遊市場復甦，國人偏好出國旅遊，今年以來各連假桃園機場出境旅運量不斷創新高，中秋連假單日最高旅運量已近12萬人次。記者黃仲明／攝影

疫後旅遊市場復甦，國人偏好出國旅遊，今年以來各連假桃園機場出境旅運量不斷創新高，清明連假單日最高突破10萬人次、端午11萬人次，到中秋已近12萬人次，中秋、國慶連假輸運期間總運量有望超過162萬人次，單日旅客量最高上看12萬人次。相較於出國人數屢創新高，今年以來各連假的國內旅遊訂房率屢創新低，中秋連假訂房率僅有47.69%、國慶也只有54.75%，普遍不到6成。

機場公司表示，中秋3天假期（9月29日至10月1日）、雙十節4天連假（10月7日至10日），不少民眾規畫出國，機場疏運時間從9月28日至10月11日，共計14天，預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假預估旅運量已達疫前（2019年）近95%。

據航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9月28日至29日）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日、10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

中秋、雙十節連假，桃機預估總運量將逾162萬人次， 每日平均運量約為11.5萬人次。記者黃仲明／攝影
中秋、雙十節連假，桃機預估總運量將逾162萬人次， 每日平均運量約為11.5萬人次。記者黃仲明／攝影

連假 中秋 桃園機場

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