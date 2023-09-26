影／一上體育課就被圍攻罷凌 狐臭少女淚灑診間讓人心酸酸

體育課該是可盡情跑跳、放鬆時刻，但高雄有名12歲國一少女，只要上體育課流汗，身上就散發出濃郁的狐臭，臭味更帶進「班班有冷氣」的密閉教室裡，讓她總被一群調皮少年霸凌，笑她臭、噁心，媽媽帶她到高雄長庚醫院就醫，醫師認為與其開診斷證明，不讓她體育課，不如正視問題，少女經做「清新微波熱能止汗淨味治療」後，隔天不著痕跡上學，但已告別惱人的狐臭。

高雄長庚醫院醫學美容中心主任、皮膚科醫師黃麗珊表示，狐臭來源主要是腋下的又名頂漿腺的大汗腺分泌較為黏稠的淡黃色液體，在與皮膚及毛髮上細菌混合而出異味，患者通常在青春期後，因荷爾蒙影響，開始出現異味困擾。

黃麗珊表示，上述國一少女進診間時，低著頭不一語，陪同的媽媽則指女兒有著狐臭，即使大熱天都穿外套，但上體育課時，不得不脫外套，但一流汗就有味道，班上男同學會鬧她、笑她，「我跟老師反映好多次，都沒有效，男同學還是會嫌她臭。」

此時低頭的少女，眼眶含著淚，黃麗珊認為，不讓少女上體育課，並不是解決問題的方法，她評估後，發現少女汗腺發達，流汗多、頂漿腺分泌異味也多，建議少女使用「清新微波熱能止汗淨味治療」，藉由微波的熱能，來破壞腋下的汗腺與頂漿腺，以達到止汗與減少異味的效果。

黃麗珊說，「清新微波熱能止汗淨味治療」不具侵入性、沒有傷口，少女僅光一個多小時，就完成治療，隔天照常上學，當然也上了她一直很畏懼的體育課，只是再也沒有惱人的狐臭味，一周後少女回診，沒再穿著大外套，臉上也多出笑容。

陪同的媽媽則告訴黃麗珊，女兒終於可以自信的穿起無袖背心，不用再遮遮掩掩，也不用再擦無效的止汗膏，「也不再會在她（女兒）走過後，那個地方就有薰人的氣味。」