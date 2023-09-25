中秋連假逐日天氣曝 賈新興：觀察下周熱帶性低氣壓發展趨勢

中秋假期天氣，民眾擔心是否會有颱風攪局，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，有3大重點，仍以西半部賞月機率高，前期受高壓出海偏弱東北風影響。周六晚間至下周三受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響。觀察下周一至下周二熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不高。

賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」說，明天午後台中以南山區有零星短暫雨，深夜至周三清晨台東沿海及恆春半島有零星短暫雨，午後苗栗以南有零星短暫雨。周四午後苗栗以南有局部短暫陣雨，晚間東北角有零星短暫雨。周五午後新竹以南及宜花有局部短暫雨。周六大台北以南及宜花午後有局部短暫陣雨。

他表示，周六晚間至下周三受東北季風及低壓帶偏北風至東北風影響，其中，周六晚間至周日基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，周日午後北部、宜花及南投以南山區有局部短暫雨。下周一午後南部有零星短暫雨，下周二至下周三受低氣壓或颱風外圍下沉氣流影響，各地天氣穩定炎熱，北部午後有零星短暫雨。

賈新興說，觀察下周一至下周二菲律賓東方熱帶性低氣壓發展趨勢，初步研判發展為颱風的機率不 高。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。