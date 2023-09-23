快訊

影片曝光！明揚爆炸瞬間巨大火球 4消防殉職他沉痛：如血肉之軀拆未爆彈

明揚大火持續悶燒 怪手同步開挖發現1男1女 仍有5人失聯

休假去幫忙…殉職消防員賴俊儒下月蜜月旅行 母哭訴：這是天意嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

注意熱帶擾動發展 賈新興曝中秋連假天氣關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中秋連假天氣恐怕不理想，圖為民眾中秋賞月。本報資料照片
中秋連假天氣恐怕不理想，圖為民眾中秋賞月。本報資料照片

中秋連假天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據目前最新資料顯示，中秋連假天氣觀察重點有2，一是南海及菲律賓一帶熱帶擾動發展趨勢，二是北方冷空氣影響的狀況。

他說，目前看來，9月29日下周五中秋節至9月30日下周六的天氣不甚理想，需要再觀察幾天。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署說，下周三至下周五環境仍吹東北風，水氣增加，迎風面降雨區域擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天高溫約為31至34度，清晨各地低溫約24至26度。

氣象署說，下周六至10月2日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周南海至菲律賓東方海面為低壓帶較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，氣象署持續觀察。

中秋節 氣象署 賈新興

延伸閱讀

中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

周六關注它發展趨勢 賈新興：生成颱風機率不高

觀察周日熱帶性低氣壓發展趨勢 賈新興曝成颱機率

周末這兩地注意較大雨勢 賈新興：未來10天無颱風生成

相關新聞

午後山區雷雨 吳聖宇：中秋連假天氣有可能颱風生成

今天是24節氣的秋分。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣附近持續受到南方低壓外圍，...

今天下午2時50分迎「秋分」 鄭明典：日夜對分

今天是24節氣的秋分。中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，2023年秋分的時間點，大約就在今天下午2時50...

TPASS月票10月2日擴大實施 台鐵上線區域及售價出爐

TPASS月票第一階段7月上線，10月2日起再擴大實施，包括桃竹竹苗生活圈、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等。台鐵表示，二階月票...

中秋連假天氣 吳德榮：熱帶擾動發展+微弱鋒面挾水氣

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨。

專家亂報 氣象署：模糊空間難開罰

社群媒體發達，坊間非官方氣象臉書專頁湧現，為創造吸睛度，內容時常過分誇張，舉凡颱風季常見的「穿心颱」、「爆頭颱」，又或是...

注意熱帶擾動發展 賈新興曝中秋連假天氣關鍵

中秋連假天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據目前最新資料顯示，中秋連假天氣觀察重點有2，一是南海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦