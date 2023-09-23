注意熱帶擾動發展 賈新興曝中秋連假天氣關鍵

中秋連假天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據目前最新資料顯示，中秋連假天氣觀察重點有2，一是南海及菲律賓一帶熱帶擾動發展趨勢，二是北方冷空氣影響的狀況。

他說，目前看來，9月29日下周五中秋節至9月30日下周六的天氣不甚理想，需要再觀察幾天。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署說，下周三至下周五環境仍吹東北風，水氣增加，迎風面降雨區域擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天高溫約為31至34度，清晨各地低溫約24至26度。

氣象署說，下周六至10月2日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周南海至菲律賓東方海面為低壓帶較有利熱帶系統發展的環境，屆時是否有熱帶系統形成，氣象署持續觀察。