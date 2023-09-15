87歲連戰近況曝光 醫師提醒小中風很快就緩解但有一風險

現年87歲連戰去年發生「小中風」，連戰兒子、國民黨副主席連勝文今公開前高雄市長韓國瑜與他們父子兩人合照，表示連戰最近狀況較穩定才有辦法見面。

「短暫性腦缺血」常被外界稱為「小中風」，發作時會有短暫性單側手腳麻痺、無力、說話不清的現象。馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示，短暫性腦缺血發作在核磁共振影像上還不到中風，但是是中風前兆，並且症狀不會持續超過24小時，絕大多數民眾症狀會在30分鐘之內緩解恢復。

「今天的暫時性腦缺血就是明天的中風」，傅維仁說，暫時性腦缺血發作雖然很快就緩解，但是可能幾天後就會面對中風，因此不可以以為恢復就掉以輕心，應該要趕快就醫，並且積極控制預防。

傅維仁表示，不論是短暫性腦缺血或是中風其危險因子相同，又可分成可改變與不可改變的。不可改變的包含危險因子如年齡55以上（近年逐漸下降）、男性、亞洲族群、家族遺傳等；可改變的則有三高、糖尿病、心房顫動、抽菸、酗酒、壓力大、睡眠呼吸中止症、肥胖、不運動等。

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