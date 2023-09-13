巴氏量表 3大類族群擬免評

巴氏量表存廢成各黨總統參選人政治攻防，衛福部、勞動部昨邀集民團、醫療及長照專家，舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，擬定使用長照服務六個月以上者、輕度失智症者、特定身心障礙等三大類族群若申請外籍看護，可免巴氏量表，初估六十萬人受惠。

至於執行細節及上路時間，衛福部社會及家庭署長簡慧娟表示，九月底前將與勞動部再次開會，屆時再對外公布。

昨會議由衛福部次長李麗芬、勞動部次長陳明仁主持，初步結論針對三類族群放寬免評，包括「個案核定使用長照服務起算、持續六個月以上」、「經一名精神科、精神科專科醫師臨床診斷失智評估量表輕度以上（ＣＤＲ一分）」、「原特定身心障礙重度以上免評項目，增加輕度失智症、肢體障礙及全部罕見疾病，以及重度呼吸障礙以上、中度吞嚥障礙以上」。

衛福部社會及家庭署長簡慧娟於會後表示，初估六十萬人受惠，以使用長照服務六個月以上者人數最多，約卅萬人，其次為失智症廿萬人、特定身心障礙者十萬人、呼吸器官功能重度障礙以上者四五○○人、吞嚥機能中度障礙以上者一二○○人，以及不限病症的罕病患者七三〇人等。

簡慧娟指出，有些使用長照或重度依賴照顧個案，可能覺得現行長照居家服務無法滿足需求，因此給予多元管道選擇。

不過，民團憂心，目前極重度家庭已不易聘請外籍看護，因需協助餵食、翻身、拍背，工作繁重且工時較長；一旦六十萬人列入巴氏量表免評範圍，外籍看護可挑選輕鬆、無需廿四小時的照顧環境，極重度家庭更難媒合到外籍看護。

對此，簡慧娟表示，昨日會議屬於諮詢會議，蒐集各界意見，並未討論執行細節，後續由勞動部蒐集意見，做通盤檢討；社家署則會盡速整理這次會議意見，審視執行可行性及相關細節，預計九月底前再次開會研議。

部立雙和醫院副院長劉燦宏表示，如欲申請巴氏量表，患者必須親至診間，對於家屬來說可說是一大考驗，若病人使用呼吸器、鼻胃管，至醫院接受評估，難度更高，因此，決議放寬特定身障二類別。