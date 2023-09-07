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北流文化館慶2歲生日 邀9月壽星免費看展

中央社／ 台北7日電

台北流行音樂中心文化館開幕2週年，北流為此推出市集、草地電影院等活動，並佈置月台造型打卡點，同時邀請與文化館同為9月壽星的民眾，在18日至24日期間免費觀賞常設展「唱 我們的歌」。

台北流行音樂中心分為表演廳、文化館及產業區，其中文化館在110年9月開始營運，至今滿2年，常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」已吸引超過10萬人次觀賞。

北流今天透過新聞稿表示，即日起至30日止，文化館以「唱 我們的歌」中最受歡迎的「火車火車」為主題設計13個月台，將園區打造成華語流行金曲生日列車，提供歌迷踩點打卡。

北流指出，18日至24日期間，9月分壽星只要出示身分證明文件，就可以免費觀賞常設展一次，且觀展後完成「常設展最愛展區票選」表單，還有機會獲得常設展全套周邊商品或常設展年票。

此外，北流表示，9月每個週末將有不同活動接力登場，包含9日及10日販售黑膠唱片、古物雜貨的「音樂創意市集」，以及16日及17日找來藝人歌手現場演唱的「不插電！小情歌」演出，還有23日及24日的「製造浪漫電影院」。

北流表示，迎接文化館2週年，民眾即日起至30日可到服務台領取紀念車票，依照車票指示完成任務還可以兌換禮物並參加抽獎，盼帶給民眾充滿音樂的9月。

台北流行音樂中心

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