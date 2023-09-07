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喉嚨卡卡 吃不下 瘦一圈 拖半年已食道癌末期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
食道癌的患者瘦到僅剩40公斤，必須讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力。圖／彰化醫院提供
食道癌的患者瘦到僅剩40公斤，必須讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力。圖／彰化醫院提供

彰化縣58歲的蔡先生去年底吃不下食物，喉嚨好像卡住，也瘦很多，但他工作忙，一直未就醫，直到今年6月就醫發現已是食道癌末期，更引發食道破裂，縱隔腔感染，一度命危，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫師王棋新表示，吞嚥困難及體重減輕是食道癌最典型症狀，抽菸喝酒等高危險族群，一旦有這些症狀，就得盡速就醫檢查。

去年底的尾牙宴，蔡先生就吞嚥困難，後來連呑口水都困難，他的同事說，他明顯瘦了一圈，勸告他就醫，他還說沒事，工作要緊，沒想到拖了近半年就醫已很嚴重了。

彰化醫院加護病房主任林文培說，蔡先生因癌細胞引起食道破裂後導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症，院方連忙召集胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別搶救，插管並清理縱隔腔，切除食道，做胃造廔口餵食之用，才脫離險境，接下來將進行氣管及食道重建，展開復健。

目前還在彰化醫院加護病房的蔡先生，因為瘦到僅剩40公斤，必須讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力，同時施打營養針，以利拔管。

王棋新指出，蔡先生的食道癌是位於喉嚨下方的鱗狀上皮細胞癌，約2公分大，是最不好處理的位置，在亞洲地區的食道癌以此類居多，主要是因為吸菸、飲酒、檳榔，以及飲食品質不佳引起。蔡先生有30多年抽菸及喝酒習慣，是食道癌高危險族群，研判是引發食道癌的重要因素。

王棋新說，不明原因的體重減輕是食道癌最主要症狀，接著會出現吞嚥困難，一定要趕快就醫，因為對於食道癌最有效的療法，仍是早期發現，早期治療，甚至可用內視鏡進行黏膜下切除。食道癌的其他可能症狀還包括胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，一旦出現這些症狀，最好快就醫，釐清原因。

要預防食道癌還是要改善生活習慣，王棋新表示，包括戒除菸、酒、檳榔，少食用加工、燒烤食物，避免過燙食物，多吃水果和蔬菜。

王棋新醫師說明內視鏡下的食道腫瘤。圖／彰化醫院提供
王棋新醫師說明內視鏡下的食道腫瘤。圖／彰化醫院提供

食道癌 生活習慣

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