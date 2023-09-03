空運進口澳洲蛋 每顆最高補貼32元

為解決國內蛋荒，農委會（現為農業部）自三月啟動專案進口雞蛋，由政府吸收進口蛋到岸價格與國產蛋產價的價差、關稅、營業稅等成本。農業部昨首度公布資料，今年三月至七月止，進口雞蛋來源國包括美、澳、巴西等七國，合計已進口逾一點四億顆雞蛋，其中又以空運專案來台的澳洲蛋補貼最高，每顆蛋最高補貼到卅二點○八一元，甚至比到岸價還高。

中華經濟與金融協會副秘書長曾志超直言，一顆雞蛋的空運價差高達卅二元，這真的「太離譜」了，緊急性與必要性在哪裡？政府帶頭破壞機制與價格，沒有一個國家，會這樣毀壞自己的雞蛋產業。

根據農業部公布的資料，今年三月至七月底止，合計進口逾一點四億顆雞蛋，補貼吸收價差金額約五點七億元，進口蛋來源國包括美國、澳洲、菲律賓、泰國、土耳其、巴西、馬來西亞等七國。

農業部昨公布進口蛋相關補貼資訊，其中政府吸收價差最少的是海運美國蛋，合計進口二三三萬顆，每顆僅補貼○點一七六至一點五五六元不等；其次是海運菲國蛋，進口一四四萬顆，每顆補貼一點七三六至二點六八一元不等，至於超思進口的巴西蛋，約進口八八一四萬顆，每顆補貼三點一一六至四點七○六元不等。

不過，因國內三、四月缺蛋情況嚴重，需求孔急，農委會當時自美、澳、泰、菲、土等五國，以空運方式進口雞蛋。首批來台的澳洲空運進口蛋一四六萬顆，政府每顆蛋吸收廿六點八三一至卅二點○八一元不等，比到岸價廿元至廿四元不等還要高，堪稱是「金雞蛋」。

其餘像是泰國、菲律賓、美國、土國的空運進口蛋，其成本都比海運來得高，政府每顆蛋平均要吸收五點九九六元至廿四元不等，其中美國空運蛋最高補貼到廿四點六五六元。

農業部政次陳駿季表示，當時國產雞蛋生產量與需求量有一段落差，造成蛋農惜售，蛋價攀高，每台斤賣到九十五元、一百元，為了讓國內的消費者買得到、吃得到，必須專案進口，好讓國內產業有喘息時間。

農業部表示，三到七月進口雞蛋量，農業部吸收的價差約五點七億元，使得消費者每顆雞蛋減少二點二元的支出，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭，創造整體政策效益達到六十億元。

但是，一位畜牧業者說，國產雞蛋當時每顆四至五元，廿六元已經可以買到美國生產疫苗用的ＳＰＦ雞蛋，政府補貼進口雞蛋價差救市場沒問題，但我國的防禦機制是什麼？未來三年內，是否會發生同樣事情？發生時該怎麼辦？農業部應該去思考。曾志超表示，台灣當時不是沒有蛋，是因為政府壓抑蛋價，蛋農當然拒絕把雞蛋賣入原本合作的通路，最後產生黑市價格。