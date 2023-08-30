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蘇拉升級強颱 暴風圈中午前後籠罩屏東恆春半島陸地

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蘇拉升級強颱 暴風圈中午前後籠罩屏東恆春半島陸地

聯合報／ 記者周彥妤陳智華╱台北即時報導
蘇拉升級強颱，氣象局指出，暴風圈中午前後籠罩屏東、恆春半島陸地。擷取自氣象局網站
蘇拉升級強颱，氣象局指出，暴風圈中午前後籠罩屏東、恆春半島陸地。擷取自氣象局網站

中央氣象局課長林秉煜上午指出，蘇拉升級強颱，颱風眼非常清晰，暴風圈中午前後籠罩屏東恆春半島陸地，風雨將增強。東半部降雨明顯，尤其花東及恆春半島，南部山區也要注意局部大雨及豪雨；西半部降雨零星，桃園以南可能有36度以上高溫。

強烈颱風蘇拉目前在鵝鑾鼻的南南東方約210公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行。暴風圈已進入巴士海峽近海，對屏東及恆春半島將構成威脅。屏東、恆春半島應嚴加戒備。台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

林秉煜指出，今日台灣附近海面及巴士海峽風浪逐漸增大，尤其東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及南部沿海將有6米以上浪高，各沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。

此外，蘭嶼、綠島、恆春半島及東南部沿海空曠地區將有9至10級強陣風，新竹以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。颱風外圍環流沉降影響，今日白天桃園至高雄地區有局部36度以上高溫出現的機率。

氣象局也指出，適逢年度大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

恆春 馬祖 屏東

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