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超愛叫車！Uber在台10周年 用戶累積搭車距離可開到太陽7.7次

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber 「預約搭乘」功能已快速拓展至台北、新北、台中、台南以及高雄，為更多民眾帶來便利交通生活。圖／Uber提供
Uber 「預約搭乘」功能已快速拓展至台北、新北、台中、台南以及高雄，為更多民眾帶來便利交通生活。圖／Uber提供

Ube來台10周年，不只為台灣民眾的交通移動生活帶來巨大改變，期間也有近6萬名合作車隊駕駛夥伴透過使用Uber App接案，以更有彈性的方式賺取收入，Uber透過科技力，更導入許多業界首創的服務，開啟交通產業數位轉型新契機。

根據統計，自2013年Uber App登台以來，10年間已有逾480萬名乘客透過Uber App完成了1.79億趟、高達12億公里安心與美好的台灣旅程。Uber迄今已經累積與24家計程車隊夥伴合作，為合作職業計程車駕駛創造累計收入逾新台幣200億元。

而Uber也是目前在台推出最多種乘車選項的叫車服務，包括減碳優步、菁英優步、優步小黃、毛孩優步、菁英Plus、尊榮優步、關懷優步、寶寶優步、樂聚優步6人座、機場限定的UberMax樂聚（正七人座接機），滿足不同族群在不同生活情境下的乘車需求。隨著電動車越來越普及，目前台灣每10趟Uber行程中，就有1趟是「減碳優步」。

另外，Uber還有高達10項業界首創的安全性功能，像是PIN碼驗證行程確保搭上正確車輛、110緊急協助、匿名通話與簡訊、信任的聯絡人行程分享、AI人臉辨識技術即時驗證職業駕駛身分、Ride Check路線確認功能等，另外還有針對駕駛的速限提示、避免騎乘中傳訊息，與消費端的訊息暫停通知等功能，都能主動提醒駕駛落實正確駕駛觀念，讓每一趟行程更安心。

疫後的台灣復甦節奏快速，Uber觀察國內外的日常通勤、商務洽公，以及觀光旅遊需求強勁，因此與車隊合作夥伴加速拓展營運市場。除了擴大基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄9大城市內的幅員，「菁英優步」乘車選項更於8月擴及南投，並計劃於年底前推展至宜蘭以及屏東地區；「預約搭乘」功能已經快速拓展至台北、新北、台中、台南以及高雄；「優步小黃」除了既有的雙北、基隆、桃園、台中、高雄服務地區，8月中也擴大至台南，9月至新竹。

Uber深耕台灣市場10周年，分享首度公布的10大關鍵數據。圖／Uber提供
Uber深耕台灣市場10周年，分享首度公布的10大關鍵數據。圖／Uber提供
「優步小黃」除了既有之雙北、基隆、桃園、台中、高雄服務地區，8月中已擴大至台南，9月將至新竹。圖／Uber提供
「優步小黃」除了既有之雙北、基隆、桃園、台中、高雄服務地區，8月中已擴大至台南，9月將至新竹。圖／Uber提供

Uber 菁英 台南

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