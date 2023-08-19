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未來1周降雨3階段 將有颱風生成？氣象局指日本南方海面不平靜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也要注意午後雷陣雨。本報資料照片
今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也要注意午後雷陣雨。本報資料照片

中央氣象局預報員林定宜說，今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也要注意午後雷陣雨。明天是轉型期，水氣由多轉少，不過午後中部以北和其他山區仍可能有局部大雨發生機率。下周開始大低壓帶是否有熱帶擾動發展，仍要進一步觀察。

林定宜說，台灣海峽附近有對流雲系，清晨到上午台灣海峽南部的對流雲系移入陸地，造成西南部沿海地區降雨，而台灣海峽北部對流雲系為低壓帶前緣的對流雲系，在台灣海峽上空消消長長，當進入陸地時也可能造成一些降雨。

今天各地31至33度之間，中部以北溫度會比較高。圖／氣象局提供
今天各地31至33度之間，中部以北溫度會比較高。圖／氣象局提供

不過，林定宜表示，今天主要降雨情形會在午後，西半部地區還有東半部地區午後都可能有降雨情形，尤其西半部地區可能有局部大雨機率，要留意。

林定宜說，明天是水氣由多轉少的轉變期，清晨由於陸風和西南風幅合作用，中南部可能有零星短暫陣雨或雷雨；白天大致上恢復多雲到晴，中午過後西半部又可能有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生機率。其他地區中午過後也可能有局部雷陣雨發生。

下周開始水氣逐漸減少，降雨也會趨緩。不過，林定宜說，西半部和各地山區中午過後可能會有局部短暫雷陣雨發生，會一直持續到周五都是類似的天氣狀況。

林定宜表示，未來一周降雨有3個階段，今天受到低壓帶影響，水氣相當多，特別要留意午後局部大雨發生機率，尤其西半部地區。明天仍有可能局部大雨發生機率，不過，明天降雨規模可望比今天稍微緩和一些。下周一之後降雨規模更下降一些，只有中午過後西半部和各地山區有局部性的短暫雷陣雨，都屬於小規模的降雨。

未來一周降雨有3個階段，未來降雨示意圖。圖／氣象局提供
未來一周降雨有3個階段，未來降雨示意圖。圖／氣象局提供

氣溫部分，今天各地31至33度之間，中部以北溫度會比較高，外島澎金馬可能有短暫陣雨或雷雨，所以氣溫29至31度。尤其花東縱谷今天可能有比較高的溫度，要留意一下。

林定宜說，明天、下周一隨著降雨趨緩，沒下雨之前，中午前後氣溫較高。下周一到下周五會比現在回升，主要原因是水氣比較少的關係。

近期是否有颱風生成機會？他說，日本南方海面是一個非常大的低壓區，目前有一些熱帶擾動消消長長，是否還會持續發展，要多觀察。

明天、下周一隨著降雨趨緩，沒下雨之前，中午前後氣溫較高。下周一到下周五會比現在回升，主要原因是水氣比較少的關係。圖為未來一周氣溫趨勢。圖／氣象局提供
明天、下周一隨著降雨趨緩，沒下雨之前，中午前後氣溫較高。下周一到下周五會比現在回升，主要原因是水氣比較少的關係。圖為未來一周氣溫趨勢。圖／氣象局提供

今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也要注意午後雷陣雨。本報資料照片
今明兩天受到低壓帶影響，天氣仍然不穩定。西半部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區也要注意午後雷陣雨。本報資料照片

日本 氣象局 颱風

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