何時有利颱風生成？ 賈新興估8月23日至9月機會大

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。

賈新興說，明天至周日台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至27日太平洋高壓增強，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨。 後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。