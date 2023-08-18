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何時有利颱風生成？ 賈新興估8月23日至9月機會大

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
賈新興表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
賈新興表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。

賈新興說，明天至周日台中以南沿海有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一至27日太平洋高壓增強，午後西半部及各山區有局部短暫雷陣雨。 後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

目前還是颱風季，中央氣象局預報員謝佩芸昨天說，8月下旬這段時間包括整個菲律賓東方海面到南海，陸續都還是低壓帶環境，都還是有熱帶系統發展起來的機會，包括8月下旬、甚至到9月上旬到中旬，有熱帶系統發展的可能性，由於變數還相當大，要持續觀察。

賈新興表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道
賈新興表示，綜合各展期資料顯示，8月23日下周三起至9月環境轉為有利颱風生成。圖／取自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道

颱風 賈新興

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