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傍晚起南部掀雨勢！明後天現降雨高峰 這日天氣回穩轉晴

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
低壓帶影響4天，今天至周六，全台降雨機率高，傍晚起南部雨勢更明顯，有短延時強降雨機率。示意圖。圖／本報資料照
低壓帶影響4天，今天至周六，全台降雨機率高，傍晚起南部雨勢更明顯，有短延時強降雨機率。示意圖。圖／本報資料照

低壓帶影響4天，今天至周六，全台降雨機率高，傍晚起南部雨勢更明顯，有短延時強降雨機率；而明、後兩天是降雨高峰，各地全天有雨，中南部為降雨熱區；周六雨區縮小，周日天氣回穩，回歸典型夏季型態。

據中央氣象局觀測，截至下午5時，今天最大日雨量累積前5名依序為桃園市大園區（西濱S032K）129毫米、桃園市觀音區123.5毫米、桃園市大園區（竹圍）110.5毫米、台中市新社區102.5毫米、台中市東勢區102毫米。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，傍晚起，中南部雨勢將更明顯；至周五前，中南部有陣雨或雷雨，北部有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生機率；東半部有局部短暫陣雨或雷雨，午後亦有局部大雨發生機率。

他提醒，明、後兩天雨勢最劇烈，整個西半部都有明顯雨勢，尤其中南部為降雨熱區，雨量大且降雨時間長。

周六起，降雨開始趨緩，雨區縮小，東半部恢復多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。不過，南部仍要留意局部大雨發生。

直到下周日至下周二，回歸典型夏季氣候，全台上午多雲到晴，午後西半部及山區局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今天到周六，西半部普遍高溫30度至33度、花東31度至33度；周日至下周二，西半部普遍高溫32度至34度、花東32度至34度。另外，下周不排除有熱帶系統發展，但不確定程度仍高，尚待觀測。

至於颱風動態，他指出，撲日的蘭恩颱風已回到海上，目前強度為輕颱下限，最快明變性為溫帶氣旋，預估周五將為日本北海道帶來豐沛雨勢。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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