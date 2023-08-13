不要交通地獄18層！騎樓多路障 台南輪椅族、娃娃車被逼上危險車道

國外媒體報導台灣「行人地獄」，台南交通死傷事故每10萬人死傷人數最多，被網友稱為是「台灣交通地獄第18層」，台南市夢城自立生活協會、台灣身心障礙者自立生活聯盟今天在火車站前要求政府以「人」為本，建構全面無障礙環境。

南市府交通局長王銘德表示，在規畫與設計上都以人本為目標來努力，若發現有問題也會逐步改善。工務局表示，4年多來逐年改善騎樓整平1818公尺，今年更加大力度，計畫改善8個路段、有1643公尺；人行道部分，近年來新闢及改善約100公里，展現市府對人行環境的改善與重視。

主辦單位表示，市區大小街道普遍未設置安全的人行空間，騎樓整平淪為口號，走在一些人行道上還要閃躲機車，地磚鋪面凹凸不平， 斜坡設置坡度過高，處處都是「行人」摔跤的陷阱，還得十分警惕突然竄出的 車輛，只要走出家門周遭交通環境危機四伏，隨時要提高警覺。

台南市夢城自立生活協會總幹事陳龍常開電動輪椅於斑馬線上，多次被急駛轉彎的汽機車險些撞上，理事蔡文欣也曾因地磚鋪面不平整卡住前輪導致摔落輪椅，手腳挫傷，加上人行道上常見汽機車違停、店家桌椅占用通道空間，騎樓過高的台階，逼近直角的斜坡道，種種不良的人行設計，一般人還可勉強側身穿過狹窄的通道，或跨過障礙物，輪椅族與娃娃車卻只能被逼上危險車道，險象環生。

主辦單位強調，輪椅是行動不便者的雙腳，「椅人」就是「行人」，但在未以行人為本的交通環境，輪椅族步步難行。

主辦單位要求，政府以自立生活角度建置無障礙環境，積極推動用路安全，建置安全的人行空間，排除不友善行人的環境亂象，移除人行道上的電箱、大型盆栽、違停汽機車輛，讓不同身體型態的民眾，輪椅族、娃娃車、視障者、老年人有安全無虞的步行環境。此外，根據 CRPD 身心障礙者權利公約，為促進障礙者邁向自立生活，政府在法規修訂或興建設施 時，應有障礙當事者參與，全面建構與一般民眾共融的無障礙人行空間。