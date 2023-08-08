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機場公司年度飛安宣導 解謎成功就能抽機票跟iPhone

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
「機場出任務」於第二航廈共設置5個互動區，只要解謎成功即可獲得一張抽獎券，完成越多關卡，中獎機率越高，歡迎民眾來挑戰。圖／機場公司提供
「機場出任務」於第二航廈共設置5個互動區，只要解謎成功即可獲得一張抽獎券，完成越多關卡，中獎機率越高，歡迎民眾來挑戰。圖／機場公司提供

疫後航空旅運復甦顯著，桃園機場解封後首個暑假客運量預估達650萬人次，為增進民眾對於飛航安全的認識，機場公司於第二航廈舉辦「機場出任務」闖關遊戲，首次以實境解謎形式進行年度飛安宣導活動，活動期間成功解謎的民眾即可參加機票、iPhone、Switch等好禮抽獎。

機場公司表示，飛航安全除了靠機場工作人員的努力外，更需要民眾的配合，隨著疫後國際旅遊與商務交流逐漸恢復，為使民眾再次熟悉飛航安全相關規定，機場公司推出「機場出任務」飛安宣導活動，以「行李物品限制」、「電子產品使用規範」、「飛航禁限區」、「勿傳遞飛安不實訊息」及「光束雷射禁照飛機」五大主題設計互動遊戲，將攸關旅客的飛安規定融入解謎活動，以創新有趣方式傳遞知識，建立正確飛安觀念。

機場公司指出，不少旅客因太久沒有出國旅行，對行李攜帶規定、安檢流程顯得生疏，除影響通關速度外，也對飛安造成潛在風險。所以本次透過遊戲互動的方式進行飛安宣導，「把機場當成大地遊戲的舞臺」，希望在寓教於樂的過程中，深化民眾對飛安知識的印象及重視。

「機場出任務」活動於第二航廈3樓出境大廳及5樓南北側商場，共設置5個互動區共5道題目，活動期間自8月1日至9月17日，24小時開放，只要使用手機掃描QR Code，即可透過LINE在活動主角「桃醬」帶領下參與實境遊戲，動動手破解關卡闖關，遊戲對象不分年齡更適合親子共遊。

機場公司呼籲，本次活動只要解謎成功即可獲得一張抽獎券，完成越多關卡，中獎機率越高，歡迎民眾來挑戰。另外也有針對機場工作人員設置的關卡，主題包括空側作業安全及航空保安事項，讓每日在機場工作的同仁也有破關解謎的調劑。

「機場出任務」活動期間自8月1日至9月17日，只要使用手機掃描QR Code即可參與實境遊戲，遊戲對象不分年齡更適合親子共遊。圖／機場公司提供
「機場出任務」活動期間自8月1日至9月17日，只要使用手機掃描QR Code即可參與實境遊戲，遊戲對象不分年齡更適合親子共遊。圖／機場公司提供
疫後航空旅運復甦顯著，為使民眾再次熟悉飛航安全相關規定，機場公司推出「機場出任務」飛安宣導活動，以創新有趣方式傳遞飛安知識。記者黃仲明／攝影
疫後航空旅運復甦顯著，為使民眾再次熟悉飛航安全相關規定，機場公司推出「機場出任務」飛安宣導活動，以創新有趣方式傳遞飛安知識。記者黃仲明／攝影
機場公司舉辦「機場出任務」飛安宣導活動，以「行李物品限制」、「電子產品使用規範」、「飛航禁限區」、「勿傳遞飛安不實訊息」及「光束雷射禁照飛機」五大主題設計互動遊戲，深化民眾飛安知識。圖／機場公司提供
機場公司舉辦「機場出任務」飛安宣導活動，以「行李物品限制」、「電子產品使用規範」、「飛航禁限區」、「勿傳遞飛安不實訊息」及「光束雷射禁照飛機」五大主題設計互動遊戲，深化民眾飛安知識。圖／機場公司提供

桃園機場 飛安

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