吳德榮：蘭恩今生成朵拉12日前後跨境 周五前防致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，熱帶低壓今將發展為第7號颱風「蘭恩」，8月1日在「東太平洋」生成的「Dora」（朵拉），周六前後將跨過換日線，「蘭恩」與「Dora」，皆與台灣無關，但周五前要防致災雨。

吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱卡努」今日向北北西進行、9日中心通過九州西側海面、侵襲九州，10日侵襲韓國；熱帶低壓今將發展為第7號颱風「蘭恩」，向西轉西北，未來5天皆在在日本東南方海面。

另外， 8月1日在「東太平洋」生成的「Dora」，12日前後將跨過換日線(東經180度)；作業上雖會被「西北太平洋」收編為第8號，但說她是新生成的則是個錯誤的說法。最新美國颶風中心資料顯示，這個颱風跨線不久，逐漸減弱消散。「蘭恩」與「Dora」，皆與台灣無關。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周五「西南季風」略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，應持續注意連日多雨而致災(坍方、落石、土石流)。

今日背風面晴熱、氣溫偏高，仍有焚風發生的機率；各地區平地氣溫：北部27至36度，中部25至34度，南部24至33度，東部23至39度。