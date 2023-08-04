中南部山區雨炸至深夜 氣象局示警這些區恐造成坍方

卡努颱風今逐漸遠離，但受西南風影響，中南部山區持續有豪大雨，南投縣仁愛鄉截至晚間8點半累積雨量已達746.5毫米，最大時雨量也達134.5毫米。公路總局晚間緊急預警性封閉高雄及南投山區8路段，中央氣象局也提醒，這樣的雨勢可能造成山區坍方落石、土石流或溪水暴漲，預估明天晚間隨著西南風減弱才會緩和。

氣象局預報員朱美霖指出，受颱風外圍環流及西南風影響，目前中南部山區仍有顯著降雨，今天最大日累積雨量在南投縣仁愛鄉山區達746.5毫米，嘉義縣山區也有394毫米，高雄市有362毫米，台中市也有接近260毫米雨量，屏東縣則有160毫米，今、明兩天預計都會維持這樣的雨勢。

朱美霖指出，根據24小時累積雨量預測，台中以南山區仍有較顯著累積雨量，預估高雄山區可達200至400毫米，接近大豪雨等級，屏東山區也有200至340毫米豪雨等級降雨：中部地區，南投縣則在200至340毫米左右，總雨量方面，南投山區則可達800至1100毫米，台中及嘉義也有400至700毫米。

她表示，從雷達回波圖來看，颱風外圍雲系持續影響北台灣，過去這段時間馬祖及北部地區都有斷斷續續的驟雨，中南部接近山區也有持續性強降雨。南投仁愛山區、嘉義及高雄山區無論是長延時或短延時皆達豪大雨區域，尤其是南投仁愛鄉過去最大時雨量達134.5毫米，3小時雨量則達292.5毫米，可能造成山區坍方落石、土石流或溪水暴漲，提醒民眾留意。

因應中南部山區豪大雨，公路總局晚間也預警性封閉8路段，包括南投縣仁愛鄉台14線62K至79K+100（九芎林至霧社）、84K至92K（春陽至廬山）、94K至99K（廬山至屯原）、台14甲線18K至32K+781（翠峰至松雪樓）、高雄市桃源區台20臨105線0K至36K+828（梅山口至埡口）、那瑪夏區台29臨11線0K至12K（那瑪夏至五里埔）、桃源區台20線93K（撒拉阿塢橋）、那瑪夏區台29線2K+880（民生橋）。

另外，台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段）因邊坡落石坍方，預計10日下午4點開放通行。高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興）因94K+050（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日傍晚5點搶通溪底便道開放通行。