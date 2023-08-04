紫外線成眼睛殺手 營造工白內障、體育老師日曝5小時視網膜病變

陽光毒辣！高雄有綁鋼筋工人因長期暴露在陽光下工作，右眼視力模糊、畏光，就醫發現雙眼都有白內障，手術才恢復視力；另有體育老師因每天戶外教學至少5小時，1年來右眼看線條時會變歪，醫師診斷為右眼日光性視網膜病變，但目前無有效治療方式，只能建議先觀察追蹤。

阮綜合醫院眼科主任曹維珊說，高姓男子（47歲）從事營造業鋼筋彎紮工，經常整天揮汗，暴露在陽光下做事，兩年來右眼視力越來越模糊、畏光，就醫檢查雙眼都有白內障，右眼情況嚴重，經白內障手術治療，才恢復視力。

曹維珊說，臨床上看到不少50歲以下的「年輕型白內障」病例，除了高度近視、眼睛受外力撞擊、長期服用類固醇或特定藥物以外，也常與紫外線傷害有關，長期暴露陽光照射下，會使水晶體喪失透明度，致使白內障提早發生。

曹維珊表示，當視力模糊、畏光、感覺光線比以前暗，對色彩的敏銳度降低，單眼視覺有雙重影，像，晚上看路燈會有光暈，或有老花突然間消失、看近變得清晰的情形，就要考慮接受治療。

曹維珊醫師說，目前白內障沒有藥物可治癒，藥物只能減緩惡化速度。手術還是最有效的治療方式，如果一再拖延，過熟過硬的白內障，會引起青光眼或虹彩炎，並增加手術風險。

曹維珊表示，潘姓國中老師（38歲）每天在戶外教學至少5個小時，就醫時主訴看線條時會變歪的情況已有1年多，打網球、乒乓球越來越常接不到，被對方殺球成功，失準的球技在上課時讓學生都會偷笑，經檢查診斷，發現潘姓老師右眼日光性視網膜病變。

曹維珊說，罹患「日光性視網膜病變」時會有視物變形、扭曲的症狀，主要是光化學損傷引起，損害情況與恢復程度，取決於暴露時間和光的強度。此病症還有因為長時間直視太陽或日蝕，被高功率雷射筆照到眼睛的案例。目前醫學沒有恢復視力的治療方法。