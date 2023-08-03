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颱風假備貨免驚！各大量販超市營業時間看這篇 家樂福24小時店舖正常營業中

11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

新北午後風雨增強 明天是否上班課？今晚8時公布

卡努颱風來襲 台北捷運調整班距15分鐘一班

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
因應卡努颱風停班停課級風雨，台北捷運宣布班距調整為15分鐘一班。圖／聯合報系資料照
因應卡努颱風停班停課級風雨，台北捷運宣布班距調整為15分鐘一班。圖／聯合報系資料照

因應台北市、新北市今日颱風停班停課，台北捷運調整班距，包括文湖線班距約15分鐘；淡水信義線、松山新店線及板南線班距約15分鐘，無重疊區段；中和新蘆線班距約15分鐘，南勢角站到大橋頭站重疊區段約7.5分鐘；各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。

北捷運經營的貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、捷運商品館、花車及咖啡專櫃亦暫停服務；北投會館僅住宿及桂華軒維持營運。木柵機廠停車場配合市府疏散門關閉政策，開放免費停車，其餘停車場則維持正常營運。

另外，YouBike微笑單車於8月3日0時起全面停止營運，服務中心也將停止服務。共享機車將於8月3日0時起全面停止營運，以上二者恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

公車則視實際天候及道路等狀況減發班車，一般路線及捷運接駁公車發車班次得依例假日班距或平日最大班距減少3分之1行駛、平均風力強度達8級以上時，發車班次2分之1行駛、平均風力強度達9級以上時，發車班次3分之2行駛，當平均風力強度達10級以上時，得停止發車。

捷運 北捷

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