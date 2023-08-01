環署推網購包材減量 盼2026年包裝重量少9萬公噸

電商產業發展大幅成長，常見過度包裝、甚至有大箱裝小情況，浪費大量紙箱及塑膠包材，環保署今正式推動「網購包裝減量指引2.0」，盼從源頭減量、提升再生利用、循環使用3大原則，盼在2026年達到國內整體網購包裝重量減少9萬公噸、2030年網路包裝減量率達50％。

環保署自2019年推動網購包裝減量指引，輔導業者加入「網購包裝減量聯盟」，符合標準者可取得網購包裝減量標誌，統計2019年共12家業者取得減量標誌；該指引及標誌4年為一期，今天2.0正式推動總計22家取得標誌，2026年將再檢視指引及業者執行情況。

取得標誌的PChome24h購物、momo購物網及Yahoo尼摩購物中心等業者，為避免包裝箱內有過多閒置空間，建置紙箱推薦系統來建議每次訂單的最適紙箱規格；包裝材料部分，momo購物網使用無膠帶紙箱、回收紙板切割的緩衝材納入出貨包裝；博客來設有自動封箱設備，使用固定長度交代減少人工包裝時的過度使用。

環保署主任秘書葉俊宏說，網購是全球趨勢，不可能讓網購交易下滑，因此從包裝減量做起，像是改變包裝材質，盡量使用回收材質、減少包裝及產品重量比例，使用最少包裝達到網購目的、使用最適箱子包裝商品；最重要的是循環再利用，盼在2026年達到國內整體網購包裝重量減少9萬公噸，減少28萬公噸二氧化碳當量、2030年網購包裝減量率達50％。

葉俊宏表示，今天正式推動網購包裝減量指引2.0，希望以指引方式，讓業者發揮創意包裝減量，但也不排除推動一段時間後就變成法規來要求。

環保署回收基管會執秘王嶽斌指出，今年初公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，7月1日上路後，第一階針對段營業額達1.5億元的大型業者查核，優先抽查大型網購業者出貨包裝中心，總計抽查25家，商品多為美妝與生活用品、書籍與影音出版、電子通訊器材、保健品等類別，結果全數合格。

王嶽斌說，網購包裝減量名的出貨量約占全國B2C網購出貨量近6成，2019年起推動網購包裝減量指引後，相較2019年每件網購包材平均重量為0.322公斤，至今每件使用已降至約0.24公斤，下降約25%重量。

根據2.0規範，強調提升再生利用及循環使用，要求包裝體積空隙率小於50％、原箱出貨、包裝箱（袋）的印裝面積小於40％、緩衝材小於10％、塑膠再生料配比大於30％；循環箱（袋）部分，提升平均使用次數多於5次、讓消費者自主選擇使用循環箱（袋）出貨、自有物流或實體門市，其使用率應逐年提高至95％甚至超過。

2.0強調循環箱使用率，但過往執行成效不佳，王嶽斌表示，自有物流或實體門市循環箱的使用率很高，沒有實體門市或物流的業者相對較低，目前作法為結合社區並輔導業者，與循環箱業者、物流業者、便利商店合作，同時業者也需提高消費者自主選擇使用循環箱的意願。