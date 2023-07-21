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1歲童嘔吐又血便 急診驚見大腸包小腸
一歲的小安近期雖有咳嗽、流鼻涕的感冒症狀，但精神狀況不錯，只是到了傍晚，卻突然在玩玩具時尖叫、狂吼、大哭。媽媽怎麼都無法安撫，過了幾分鐘後，小安恢復正常，沒多久又重複哭鬧，期間還嘔吐，晚間血便。
媽媽趕緊帶小安急診，醫師一照腹部超音波，竟發現是幼兒常見腸套疊，俗稱「大腸包小腸」，所幸即時手術，才避免腸道缺血壞死。
林口長庚兒童胃腸肝膽科主治醫師陳米琪表示，腸套疊是指一段腸子鑽進另一段腸道中被卡住無法鬆脫，如同大腸包小腸或雙腸湯。腸套疊最常發生的位置，是在末端迴腸（小腸）鑽進升結腸（大腸）的位置，因此，腸套疊常被形容是大腸包小腸。常發生在3個月大到3歲之間的嬰幼兒，孩子常無法明確表達，會用哭鬧表達腹痛。
腸套疊常見典型四大症狀：
1.陣發性腹痛或哭鬧：突然狂哭無法安撫數分鐘後恢復正常，又再幾10分鐘後開始哭鬧。
2.嘔吐：一開始會吐出喝下的奶或食物，後續會吐出含血的嘔吐物或膽汁。
3.血便：解出如草莓果醬般的帶血黏液的大便。
4.腹部腫塊：右上腹部可摸到一團腫塊。
如出現四大症狀，應盡速就醫。陳米琪說，家長若能即時發現孩子異常，及早揪出腸套疊，手術住院一到二天觀察即可改善。
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