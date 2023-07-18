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土耳其蛋檢出禁藥硝基呋喃 畜產會擬向對方求償數百萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
土耳其出口「雞蛋(EGGS.MEDIUM.FRESH WHITE (53GR-62GR) EKTAV TAVUKCULUK)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

今年上半年，國內缺蛋嚴重，農委會啟動專案進口雞蛋平抑物價解蛋荒，但食藥署在邊境公布有5批土耳其雞蛋含硝基呋喃代謝物，127.26公噸要退運或銷毀，進口商為中央畜產會；農委會表示，不論從哪個國家進口雞蛋，都必須要遵守我國的防檢疫規定；逐批進口蛋檢出禁藥，中央畜產會擬向土耳其求償，推估金額超過數百萬元。

台灣3月底開始向國外進口蛋，但這是首次檢驗出禁藥。

負責進口這批土耳其雞蛋的「進口商」為中央畜產會，畜產會執行長陳中興表示，經過衛福部食藥署到當地進行系統性查核的國家，為美國、日本及澳洲；因為當初專案進口雞蛋，其他開放進口的國家(如土耳其)，並沒有經過系統性查核，這些國家進口的雞蛋，會經過我國邊境的逐批檢驗。

陳中興說，當初會向土耳其採購雞蛋，是在今年四月時，土耳其有蛋，且費用相對實惠，因此中央畜產會，民間貿易商，都陸續向土耳其採購；這次被檢出的禁藥硝基呋喃我國不得使用，代表土耳其的雞蛋在生產過程中有添加，目前中央畜產會已不再向土耳其進口雞蛋，未來若市場有需求，必須進口雞蛋，會盡量向日、美、澳進口；如果非不得已，必須繼續向土耳其買，會要求對方要先做好自主檢驗才進口。

而這批被檢出禁藥的雞蛋，依法必須退運或銷毀，陳中興說，中央畜產會會向土耳其方求償，估計求償金額數百萬元；而除了土耳其以外，中央畜產會也採購部分泰國、美國、巴西的雞蛋。

農委會畜牧處副處長江文全表示，不管從哪個國家或地區，都要符合檢疫檢驗規定，目前發生的這幾個不合格事件，一切都依照規定進行，他表示，政府專案進口雞蛋，我方有好幾個貿易商跟國外賣家接洽，各自雙方的買賣約定；目前進口雞蛋狀況，確實有幾個特定地區國家的進口雞蛋品質不太穩定，因此目前進口雞蛋也正在調節中。

江文全說，這次土耳其雞蛋被檢出禁藥，就回歸個別買賣合約。

雞蛋 土耳其 農委會

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