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賈新興：第5號颱風杜蘇芮估周四周五生成 可能朝香港廈門行進

聯合報／ 記者胡瑞玲陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，24日至26日受颱風外圍環流影響，花東及高屏有陣雨，台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會 。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，24日至26日受颱風外圍環流影響，花東及高屏有陣雨，台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會 。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察20日（周四）至21日（周五）菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為第5號颱風「杜蘇芮」的趨勢。目前預估可能經呂宋島到南海，朝香港、廈門行進。

賈新興說，目前菲律賓附近是季風槽，是颱風比較會發展的地方，但即使發展成颱風，也可能不會來台灣。展期資料顯示， 7月底至8月中旬，環境不利降雨。

他指出，目前觀察20日（周四）至21日（周五）菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展並有增強為第5號颱風「杜蘇芮」的趨勢。目前預估可能經呂宋島到南海，朝香港、廈門行進，25、26日要到香港、廈門的民眾要特別注意。

因此，24日（下周一）至26日（下周三）受颱風外圍環流影響，花東及高屏有陣雨，台東及恆春半島有局部較大雨勢發生的機會 ，雨勢明顯且可能下整天。25日至26日台中以南有局部短暫陣雨；27日高屏沿海有局部短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨。

至於明天，賈新興說，清晨嘉義以南沿海及台東有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨， 20日西半部午後有局部短暫陣雨，21日至23日午後桃園以南有局部短暫陣雨。 

颱風 廈門 菲律賓

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