赤腳田間或山林走動 病患腹痛就醫發現染鉤蟲

南投縣70歲張姓男子退休後常赤腳在住家附近田裡走動，66歲李姓婦人常上山赤腳溯溪，2人日前腹痛就醫，醫師在腸道發現白色條狀物，化驗後確認為十二指腸鉤蟲，經藥物治療才康復。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，男性患者上月初曾到醫院切除大腸瘜肉，後續需回診追蹤病情，但過沒幾天，患者突然連續腹瀉2週，且體重掉了3至4公斤，家人察覺身體出現異狀，趕緊就醫。

另外，女性患者則是退休後喜歡往山上跑，尤其喜歡赤腳溯溪，日前同樣出現多日腹痛、血便、頭暈等情形，因此安排住院治療。

2名患者經抽血檢查發現，「嗜酸性白血球」數值偏高有異，於是安排內視鏡進一步檢查，都在腸道發現多條不明白色條狀物，且還不斷地蠕動，當下即研判應該是寄生蟲惹禍，經夾出送到檢驗科化驗，證實為「十二指腸鉤蟲」，立即投藥治療，經細問後，這才發現2人原來都有戶外赤腳走路的習慣。

亞大醫院感染科醫師張為碩表示，會造成人類感染的鉤蟲主要有美洲鉤蟲與十二指腸鉤蟲，可經由皮膚穿透造成傳染，並在體內產卵滋長，特別是赤腳行走在受感染者糞便污染的土地，是最主要的傳染途徑，有時十二指腸鉤蟲可能經由直接攝入幼蟲傳染。

張為碩指出，當民眾感染鉤蟲後，可能會出現腹部不適、腹瀉、嘔吐、體重減輕、貧血等症狀，若蟲子爬到氣管，會導致咳嗽、喉嚨癢，嚴重時可能因鉤蟲經血液循環到肺部，造成肺部感染，甚至引發肺炎。治療方式以服用殺蟲藥物為主，一般而言，投藥後病情多半可在3天內大幅改善。

張為碩提醒，民眾到野外務必穿鞋，降低鉤蟲入侵體內的風險。此外，平時應多洗手注重衛生，尤其絕對要避免生食，無論水或食物都要煮熟才能入口，萬一食物已經出現不潔跡象，千萬不要再食用，才能避免病從口入。