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巨星李玟抑鬱症離世 治療師：注意6種警訊避憾事發生

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，患者出現6種警訊，親友多加注意可避免憾事發生。圖／聯合報資料庫
衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，患者出現6種警訊，親友多加注意可避免憾事發生。圖／聯合報資料庫

巨星李玟Coco因長年受抑鬱症所苦，不幸於這個月2日在家中離世，享年48歲，消息一出震驚國內外演藝圈。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，憂鬱症患者常因久病未癒或是生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量下產生輕生念頭。親友們若發現患者出現6種警訊，多加注意可避免憾事發生。

八里療養院職能治療科主任張自強指出，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾，普遍人總對當事人說聲加油或是要當事人不要想太多，殊不知反而讓病患覺得你根本不了解他。其實面對憂鬱症朋友，我們應該多陪伴一起活動、多傾聽給予支持並鼓勵就醫，同時注意患者突然改變的警訊，建立正向思考與學習壓力處理技巧，以協助克服憂鬱情緒的困擾。

張自強提醒，當憂鬱症患者出現以下6種警訊，包括突然把心愛或重要的東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話的速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量的藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕、近期常閱讀或尋找有關死亡資料，就可能有自殺風險，患者親友應多加注意。

張自強說，倘若病患出現自殺意念或行為時，親友們應盡速陪伴給予支持，多傾聽他的敘述並試著引導情緒宣洩。同時移除他身旁刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品，最後等待病患情緒緩和後協助就醫與尋求專業協助。

張自強解釋，壓力大小取決於壓力來源，而壓力大小的關鍵，不在於事件發生的大小而是「想法」，若把事情往正面的方向去想，自我的想法也就影響最終結果。很多時候自殺原因，是一個念頭或是壓力所致。我們在生活中所面對的壓力，若能在平時培養良好的壓力調適技巧，不但生活會過得比較快樂，也會降低自殺或負面想法。

因此建立正向的思考（回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等）與學習壓力處理的技巧（呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法），才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事的發生。

國際巨星李玟家中輕生離世，終年48歲。圖／聯合報資料庫
國際巨星李玟家中輕生離世，終年48歲。圖／聯合報資料庫

憂鬱症 患者 情緒

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