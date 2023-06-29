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加倍懲處！汽機車夜間噪音超標 首次違規就罰6000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準。圖／北市環保局提供
為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準。圖／北市環保局提供

為擴大維護夜間寧適環境，環保署今修正公布違反噪音管制法案件裁罰基準，針對於夜間時段或特定區域（包含學校、圖書館、醫療機構），汽機車噪音有違反公告妨害他人生活安寧行為時，首次違反罰6000元，再次違反將持續加倍裁罰至上限3萬元；經攔查檢測超過噪音管制標準者，也將直接裁罰法定最高金額3600元。

環保署說，目前已有半數以上縣市政府依據噪音管制法第8條規定，公告於特定時段或地點，車輛「使用未經認證之排氣管」屬妨害他人生活環境安寧行為；另也有5個縣市將「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」，公告為妨害安寧行為，違反者均可處3000元至3萬元罰鍰。

為擴大遏止汽機車於夜間及需要特別安寧地區（包含學校、圖書館、醫療機構）製造噪音行為，修法將違規罰鍰加倍，也將經檢測超過噪音管制標準者，直接以噪音管制法第26條所訂最高金額裁罰。

環保署表示，建議各縣市可以在暑期噪音車活躍期規劃跨縣市擴大聯合稽查取締，並建議其他還未有相關妨害安寧行為公告縣市，可盡速將「使用未經認證之排氣管」及「任意變更經主管機關噪音檢（查）驗合格排氣管之車輛行駛於道路」，公告為妨害安寧行為，以全面有效遏止車輛任意變更排氣管製造噪音。

除噪音管制法外，環保署表示，根據道路交通管理處罰條例第43條，規定汽車駕駛人駕駛汽車有拆除消音器，或以其他方式造成噪音者，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；如於一年內再度違反者，並吊扣其駕駛執照6個月，建議各縣市政府也可依據前開法令，加強環、警合作共同執法，針對噪音車輛常出沒的時段與區域執行專案稽查。

環保署2019年起實施改裝排氣管噪音認證制度，將排氣管編碼及造冊，鼓勵排氣管改裝業者將其產品送驗，經檢測合格後即核發合格編號並烙印排氣管上，迄今已核可159組認證排氣管，並均公開在「符合噪音管制標準車輛清冊網站，供車主自由查詢下載資訊。

噪音 環保署 圖書館

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