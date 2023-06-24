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新聞眼／只靠進口不治本 怎救缺蛋輪迴

聯合報／ 本報記者彭宣雅

為解決台灣蛋荒，農委會大手筆從國外進口逾億顆雞蛋，儘管蛋荒確實稍稍紓解，但開放市場猶如兩面刃，進口雞蛋攻城掠地，一方面重傷國內雞蛋產業，另一方面壓低國產蛋的蛋價，讓蛋農對增加生產及更新設備興趣缺缺，當雞蛋產業無法提升自立健全，民生缺蛋恐成輪迴。

國內雞蛋產業大多是老舊、防疫條件極低、生產效率差的中小場雞舍，由於雞隻飼養密度高，只要同棟雞舍感染高病原禽流感，不是病死就是得要全面撲殺。受到禽流感疫情影響，農委會撲殺近百萬隻肉禽、蛋雞，導致缺蛋問題難解，蛋價持續飆升。

不過隨著日本已經宣布禽流感疫情結束，我國復原腳步卻相當緩慢，官方不趁著夏季疫情暫緩之際，思考防疫精進及落實生物安全，難道是因為有進口蛋，所以有恃無恐嗎。

諷刺的是，儘管農委會推老舊禽舍改建，今年預計要改約六十間，不過國內光是小型養雞場就超過兩、三千場，根本緩不濟急，更別提早年土地配置不完善，甚至不必然有使用執照或牧場登記，加上鄉間缺工嚴重，若一拆掉，恐怕就蓋不回來，難怪業者態度保守。

國內歷經史上最長的缺蛋風波，除了凍漲加速缺蛋危機外，官方資訊與實際產業脫鉤，生產方式落後都是原因，學界不斷要求產業需要全盤檢討，從飼養樣態，畜牧場管理，飼料、用藥、疫病防治等，環環相扣，沒有從源頭開始調整規畫，僅靠長期大量進口雞蛋，治標不治本，產業恐難脫胎換骨重生。

雞蛋 禽流感 疫情

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