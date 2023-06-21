鎖定竹科高消費力 百貨業者推快閃櫃外也辦愛心活動
新竹人常用「我不是在百貨，就是在往百貨的路上」來形容對百貨公司的依賴，端午連假將至，百貨業者鎖定新竹人高消費力，紛推出各項獨家快閃櫃、集客活動。其中，遠東巨城購物中心連假期間不但找來街頭藝人表演，還舉行捐血活動；新竹大遠百則號召愛心民眾募得250顆粽子，由市府社會處發給弱勢家庭，藉此保持絕對新鮮感與流行話題，吸引更多顧客。
百貨業者指出，新竹市地狹人稠，百貨公司平常已是新竹人最愛逛街採購的首選，尤其竹科園區高薪工程師多，炎炎夏日不少人都會選擇百貨公司吃飯逛街，因此趁著連假推出各項優惠與快閃店，希望掌握科技人的高消費力。
其中，Big City遠東巨城購物中心地下一樓「Nice Cream」義式手工冰淇淋專賣店首度進駐，純素配方無使用蛋奶成份，結合義大利技術及台灣在地水果，是今夏健康消暑新選擇；1樓「APIVITA」希臘全方位肌膚保養品牌，嚴選優質蜂蜜產品及天然植萃，堅持零動物實驗，打造友善環境的超有感保養品。
快閃櫃部分，巨城購物中心4樓必吃千層「狸小路手作烘焙」首次快閃新竹，紮實口感搭配滑順鮮奶油，層次豐富令人吮指回味；「紅斗泥草莓大福」新竹初登場，推出夏日限定芒果大福，酸甜滋味今夏最對味。
另外，6月22、23、25日於巨城購物中心1樓噴水池廣場還有「唐靖淵」X「大豐國小」、「亞當先生」X「張軒、哈士奇」及「閻沛汝」X「汪亭絹」的全新組合，帶來獨樹一格的特技表演，饒富街藝傳承意味。24日將於1樓中央路廣場舉行「Big熱血」捐血活動。
新竹大遠百則是趁著端午連假重新亮相6樓童裝區改裝區，主打引進各式體驗互動專櫃，有流體熊、史萊姆、彈珠公賣局、漢服體驗。其中深受大小朋友喜愛的遊戲機台及扭蛋機也擴增至50台，打造出全新的親子樂園。
另外，新竹大遠百也舉辦粽情粽意送愛心活動，號召愛心民眾募得250顆粽子，將由社會處發給有需要的弱勢家庭，為給民眾不同的端午活動體驗，大遠百也舉辦一起來玩“氮”、太空救援科學體驗營，另有應景的鴕鳥蛋立蛋挑戰賽、划船機陸上龍舟及手作粽子零錢包及黏土鑰匙圈。
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