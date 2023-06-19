鹽酸漂白水混用易氯中毒 花蓮慈濟醫院接獲多起急診

浴廁需要定期打掃清潔，花蓮卻發生有民眾用鹽酸與漂白水清理，造成氯氣中毒送急診，花蓮慈濟醫院表示，鹽酸加漂白水不會讓浴廁更乾淨，人體反而會吸入大量毒氣，嚴重可能致命，提醒民眾勿將鹽酸與漂白水混用。

慈濟醫院指出，近來連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外氯中毒送急診，甚至同一天晚上前後出現2名中毒患者，在急診值班的護理部副護理長凃炳旭大呼危險，特別於臉書花蓮社團發文提醒大家勿混用。

一名50多歲婦人因染肺炎疫情剛痊癒，洗浴室時混用清潔液和漂白水，吸入毒氯氣，且在出現喉嚨痛症狀時未離開，而是繼續忍痛打掃，直到家人發現婦人一直咳嗽與氣喘，才緊急送醫。另有14歲男童幫爸爸打掃家中環境，同樣不慎氯中毒，所幸2人經過治療後並無大礙，已平安返家。

慈濟醫院急診部主任陳坤詮表示，人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適的症狀，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼吸衰竭等症狀，甚至致命。只要眼睛刺痛、呼吸困難和不斷咳嗽都是氯中毒的典型症狀，發生時應立即離開氯汙染空間。

院方指出，消毒水或漂白水中含有「氯」，具有強氧化力，能讓微生物表面的蛋白質變質，可消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌，是普遍的環境消毒工具。但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。

陳坤詮指出，若不幸接觸毒氣，在眼睛、皮膚等暴露的身體部位先沖水，並盡速就醫。由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，急診室收治氯中毒的患者後，先沖洗等除汙工作，並以換氣等支持性療法為主要治療方式。