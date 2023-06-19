快訊

遭黃子佼控脅迫吸毒 大小S火速發聲「深感遺憾」：將採法律捍衛

新北汐止幼兒園80童採檢出爐 1童苯巴比妥達臨界值

又有搞笑藝人遭爆揉胸扯底褲 女網友控「副業賣雞排」！NONO回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹽酸漂白水混用易氯中毒 花蓮慈濟醫院接獲多起急診

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮發生多起民眾用鹽酸與漂白水清理浴廁，造成氯氣中毒送急診，花蓮慈濟醫院提醒民眾勿將兩者混用。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮發生多起民眾用鹽酸與漂白水清理浴廁，造成氯氣中毒送急診，花蓮慈濟醫院提醒民眾勿將兩者混用。圖／花蓮慈濟醫院提供

浴廁需要定期打掃清潔，花蓮卻發生有民眾用鹽酸與漂白水清理，造成氯氣中毒送急診，花蓮慈濟醫院表示，鹽酸加漂白水不會讓浴廁更乾淨，人體反而會吸入大量毒氣，嚴重可能致命，提醒民眾勿將鹽酸與漂白水混用。

慈濟醫院指出，近來連續多日有民眾誤把同樣具有清潔力的漂白水與清潔劑混用，意外氯中毒送急診，甚至同一天晚上前後出現2名中毒患者，在急診值班的護理部副護理長凃炳旭大呼危險，特別於臉書花蓮社團發文提醒大家勿混用。

一名50多歲婦人因染肺炎疫情剛痊癒，洗浴室時混用清潔液和漂白水，吸入毒氯氣，且在出現喉嚨痛症狀時未離開，而是繼續忍痛打掃，直到家人發現婦人一直咳嗽與氣喘，才緊急送醫。另有14歲男童幫爸爸打掃家中環境，同樣不慎氯中毒，所幸2人經過治療後並無大礙，已平安返家。

慈濟醫院急診部主任陳坤詮表示，人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適的症狀，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼吸衰竭等症狀，甚至致命。只要眼睛刺痛、呼吸困難和不斷咳嗽都是氯中毒的典型症狀，發生時應立即離開氯汙染空間。

院方指出，消毒水或漂白水中含有「氯」，具有強氧化力，能讓微生物表面的蛋白質變質，可消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌，是普遍的環境消毒工具。但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。

陳坤詮指出，若不幸接觸毒氣，在眼睛、皮膚等暴露的身體部位先沖水，並盡速就醫。由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，急診室收治氯中毒的患者後，先沖洗等除汙工作，並以換氣等支持性療法為主要治療方式。

中毒 花蓮 慈濟

延伸閱讀

花蓮氯中毒頻傳 清潔劑漂白水勿混用嚴重恐致命

愛乾淨也要注意！「鹽酸+漂白水」洗廁所會噴毒氣 護理師嘆：急診接好幾個

雲林醫院急診塞爆 五月急診人次較四月增加千餘人

台大醫院急診待床滿到電梯口？醫貼1照片：上百位在等床…院長親曝實際狀況

相關新聞

鹽酸漂白水混用易氯中毒 花蓮慈濟醫院接獲多起急診

浴廁需要定期打掃清潔，花蓮卻發生有民眾用鹽酸與漂白水清理，造成氯氣中毒送急診，花蓮慈濟醫院表示，鹽酸加漂白水不會讓浴廁更...

高齡乘車易成肥羊 交部研擬明年正式推「愛接送」上路

超高齡社會將至，長者及行動不便者的交通平權，成嚴峻考驗。學者指出，目前通用（無障礙）計程車數量，僅能滿足三分之一需求，民...

酷航班機少顆輪胎 運安會：落地前韓方就發現胎皮殘骸

酷航今天從韓國仁川飛台北的TR897航班，降落前發現胎壓異常，降落桃機發現鼻輪左側少一顆輪胎，引起關切。交通部長王國材指...

加強石綿去化途徑 環保署預告修正草案納熱處理

為加強建物拆除產出石綿瓦廢棄物貯存、清除及處理的鼓臉，環保署今預告修正「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第4條之1...

65歲以上新冠併發症逾7成 新北長者接種疫苗有500元禮券

暑假將至，新北市政府衛生局今推出「長者暑期疫苗接種專案」，8月31日前只要設籍新北市65歲以上、原民55歲以上長者，接種...

母親等不到換心猝死！名醫坦言「當醫生是為了報仇」：結局眾人全哭了

每個人想成為醫生的想法不同。ICU醫生陳志金透露自己為什麼要當醫生，答案是因為「要報仇」，17歲的他因為母親突然猝逝，除了自責外，剩下的是滿滿的「恨意」，但當了醫生後，他想法卻不同了，也讓他逐漸釋懷，不少網友看完也直呼感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦