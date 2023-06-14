北中南生活圈月票明開賣！售票地點、適用交通工具一次看

「TPASS行政院通勤月票」北中南生活圈於明（15日）起開放境內捷運站、輕軌站、客運場站、部分縣市公所加值及購票，台鐵窗口則於7月1日上路時同步開放。每人可享有1次免費領卡機會，領卡後須至各窗口自行加值方案，民眾也可持既有電子票證前往加值使用，超出月票使用範圍則會自動轉為一般電子錢包扣款。

7月上路的三大生活圈方案包括基北北桃的1200元；中彰投苗分為台中市民699元、非台中市民999元，台中單一縣市分為台中市民299元、非台中市民599元；南高屏999元，台南市單一縣市不含台鐵299元、含台鐵399元、高雄市單一縣市399元，屏東縣單一縣市含台鐵399元、不含台鐵299元。

基北北桃方案基適用境內捷運、輕軌、台鐵、市區客運、公路客運(含國道客運)及公共自行車（除桃園市前60分鐘免費外，其餘均前30分鐘免費），目前開放悠遊卡，其他票證分階段上線。明起可於轄內154站捷運站、3站輕軌站、6站客運站加值或購票，台鐵34站窗口則於7月1日開放。

中彰投苗方案適用境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運（含國道客運）及公共自行車（前30分鐘免費），目前開放悠遊卡、一卡通、愛金卡（暫無法使用台鐵及公共自行車）。明起可到18站客運站、18站捷運站、台中市29處區公所、苗栗縣18處鄉鎮市公所、南投縣13處鄉鎮市公所、微笑單車苗栗服務中心加值，台鐵43站窗口則於7月1日開放。

南高屏方案適用運具為境內捷運、台鐵、市區客運、公路客運、公共自行車（前30分鐘免費）及渡輪（鼓山-旗津、前鎮-中洲），目前適用一卡通，其他票證分階段上線。明開放5站捷運站、12站客運站加值，台鐵43站窗口則於7月1日開放。

除了3大生活圈外，另有9縣市已提出月票規劃，預計年底前上路。桃竹竹苗分為桃竹竹苗999元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元；北宜生活圈分為宜蘭縣750元、北宜國道1800元、北宜國道及雙北2300元；雲嘉嘉南分為雲林縣、嘉義縣、嘉義市仍在規劃中；僅單一縣市則有澎湖縣規劃中，台東縣299元，花蓮縣99元、含台鐵299元、含台鐵及公路客運399元。