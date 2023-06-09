議員提案兌換衛生棉政策擴及高中職生 北市府允諾努力

北市推動月經平權，目前提供國中與國小高年級女學生衛生棉兌換券，約5萬名學子受惠。民進黨北市議員陳怡君提案政策擴及至高中職女學生，消弭「月經不平等」擔憂，北市議會教育委員會今審議通過送市府研議辦理，後續送大會討論。

台北市生理用品補助計畫去年3月起，提供就讀北市國中女學生每月2張衛生棉兌換券，每券價值100元，可在各通路商兌換衛生棉、護墊及棉條等不同類型，今年3月擴大至國小五、六年級女學生。

議員陳怡君今在教育委員會指出，內政部統計台灣女性一生購買衛生棉的金額達10萬元，是一筆為數不小開銷。她直言北市關懷「月經貧窮」做一半，只補助國中小，但高中職生尚未有工作及經濟能力，需每月固定購買衛生棉，此舉根本是歧視。

陳怡君認為，衛生棉政策應具完整性，不應把高中職女學生排除在外，要求市府擴大補助對象，一視同仁。

教育局長湯志民回應，未來將朝此方向努力，另今年8月起配合教育部「友善提供多元生理用品」推動方案，不只在高中職校園定點放置生理用品，供學生需要時使用，每月定額補助200元生理用品予不利處境的高中女學生。