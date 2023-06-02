網紅麵包包謊稱罹患「癌王」 胰臟癌難撐超過1年

IG網紅「麵包包」慌稱自己罹患癌胰臟癌，在社群上多次發表抗癌歷程，長達三年。然而胰臟癌，因為難以偵測，被認為是「癌王」，醫師坦言除非是很早期就發現，否則很難撐超過一年。

新光醫院胃腸肝膽科醫師朱光恩表示，胰臟有兩個重要功能，一個是分泌胰液，可以幫助食物消化，若缺乏胰液消化吸收會出現狀況；另一個是分泌可以控制血糖的胰島素，若是分泌不足可能產生糖尿病，進而引發洗腎或是攻擊周邊血管，甚至導致截肢。

「可以把胰臟想像成毛毛蟲，腫瘤發生在頭部、頸部跟發生在體部、尾部會影響的就會有差別」，朱光恩說，因為胰臟的頭部跟膽管、膽囊、肝臟很接近，發生在頭部、頸部可能會賭注膽管，變成阻塞性黃疸，讓鞏膜、皮膚都變黃。若是發生在體部、尾部，雖然通常不會出現黃疸，但因為胰臟周邊的神經傳導豐富，很常會出現腹痛的狀況，不少病人常誤以為是胃痛。

朱光恩表示，胰臟癌被認為是癌王，因為其位置難以發現，一般超音波檢查很難看到，腫瘤大到可以被發先通常為時已晚。胰臟癌難預防，有經驗的超音波師或許可以清楚看到胰臟，有時為了清楚看見，會採用多喝水把胃撐開的方式來看到胰臟；若有疑似跡象可以再來做電腦斷層等更高階檢測。仍有疑慮還可以做「內視鏡超音波」使用探頭就近觀察，甚至直接穿刺來做病理化驗。

若是要透過手術治療，複雜程度也會跟腫瘤位置有關，朱光恩說，若是在尾部、體部可能只要開刀拿掉即可，若是在頭部、尾部處理起來會複雜很多，甚至有可能要把整個胰臟拿掉。但他也說，不是所有個案都可以透過處理，手術後也可能需要持續化療。

國泰醫院消化內科醫師陳信佑指出，胰臟癌跟其他癌症不同，很難用「期數」來區分，通常是用能否進行手術區分，因為胰臟附近器官、血管多，如果有浸潤狀況就難做手術，若是不能做切除手術的話，存活率相當低，多不超過六個月；即使可以透過手術切除，五年的存活率有僅約兩成。

朱光恩也說，除非是很早期發現胰臟癌，不然通常病人很難撐超過一年，並且期間生活品質極差，病人過得很辛苦。

他呼籲，民眾及早發現治療，危險族群如三高、抽菸、酗酒或是出現不明原因腹痛、體重突然下降、食慾不振、腹脹、黃疸等症狀要特別留心，「定期檢查才是預防癌症的不二法門」。