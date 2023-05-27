四接爭議多 火速排定6月2日再審 環保署：依照程序辦理
基隆協和電廠更新改建案25日周四審查，進入第五次環評專案小組初審，審查台電提出的減少填海造陸「四接東移」方案；但公民團體衝入環評會場高呼「程序違法、立即散會、退回重審」，環團與警方發稱推擠衝突，當時環評主席簡連貴最後宣布散會、擇期再審；環保署也火速排定6月2日下周五再審，環保署表示，一切依照程序進行，並非個案特例。
守護外木山小組發聲明，認為環保署昨就公告新的會議，質疑為為經濟部與台電推動四接開路。
環保署綜計處副處長徐淑芷表示，環保署作為審查機關，若有開發單位案件送進來審查，環保署就必須辦理審查，上次審查會議，開發單位簡報完畢，相關的民眾也表達意見，但因為會議因干擾中斷，送審的案件，依法還是要繼續辦理審查。
徐淑芷表示，整個開發案，填海造陸只是其中一部分，這位置是依照上次審查的要求，看還有沒有可以縮小的方案，因此依照程序就是要繼續審查，也尊重民眾發生的意見，而這次程序也讓民眾發表意見，環保署要依照程序好好完成，這是一個專業的審查，也尊重權責。
她表示，下周五就排繼續審查，只是委員的時間可以就繼續審查，並沒有特別考量，原則上開發單位送審的案子，在規定的行政程序內完成，沒有因為是哪個案子就特別，只是依照程序辦理而已。
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