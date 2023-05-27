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聯醫護理師忙直播 衛生局要查

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
聯醫和平院區加護病房一名護理師遭爆上班開直播，投訴人指她進到病房處理病人狀況前，先坐下來滑手機。圖／讀者提供
聯醫和平院區加護病房一名護理師遭爆上班開直播，投訴人指她進到病房處理病人狀況前，先坐下來滑手機。圖／讀者提供

北市聯醫和平院區加護病房一名護理師遭指控上班忙唱歌、開直播，滑手機更是常有的事，因是資深學姐，大家敢怒不敢言，內科亦有護理師上班疑似開直播，讓醫療機構的病人隱私問題備受關注。北市衛生局表示，介入了解此案，2人如確實違反護理人員法，最高可處3萬元罰鍰，屆期未改善，甚至可處1年停業處分。

黃姓民眾投訴指出，和平院區加護病房一名女護理師，上班時間使用5支手機開線上歌唱直播，賺取「抖內」打賞，脫序行為持續多年，加護病房每位病人的狀況，時刻攸關生死，一條生命一不注意就沒了，結果院方一再縱容、不管其所為，批主管層級難道都不知情？

在加護病房共事的某護理師觀察，遭指控的護理師一天上班八小時，在休息室直播至少一小時，時常可見五支手機在充電，時不時在病房滑手機，還大搞失蹤，整個單位遍尋不到人，才發現她跑到儀器間唱歌，連護理長敲門都不回應。

該護理師表示，曾發生要幫病人灌牛奶，她卻跑去直播或回手機訊息，也有進到病房處理病人狀況前，先坐下來先滑手機等誇張行徑，陸續跟長官反映，歷經二任護理長都拿她沒轍，介入輔導卻得到滑手機不犯法或不影響他人的回應，不諱言直播抖內賺得都比上班多。

黃姓民眾也點名內科病房一名女護理師上班疑似開直播，該名護理師Instagram社群帳號吸引三十七點八萬名粉絲追蹤，貼文照片露出身材曲線，限時動態有時會有上班工作紀錄。

聯醫和平院區回應，護理部門接獲訊息，立即周知各單位護理主管，經查訪後了解，該位加護病房同仁過去曾經有此行為，關懷及輔導後，近期並無陳情者黃先生所述作為；這周已請各單位在晨會及科務會議，宣導上班時間的專業態度並維護護理照護品質。但院方並未回應內科護理師行為。

衛生局強調，責成聯醫加強員工管理，並加強護理人員法的教育訓練，如涉及隱私依據相關法規處理。

護理師 直播 衛生局

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