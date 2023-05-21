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瑪娃颱風將接近台灣？彭啟明：變數多 關注梅雨鋒可能受干擾

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕度颱風編號瑪娃今天凌晨2時中心在關島南南東方880公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3490公里海面上），以每小時14公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
輕度颱風編號瑪娃今天凌晨2時中心在關島南南東方880公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3490公里海面上），以每小時14公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

今天是24節氣的小滿，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天的水氣稍微減少一點，不過仍有午後陣雨或零星陣雨發生機會，將持續到明天。

他說，明天晚上另波移動型鋒面接近，再度轉為不穩定天氣，持續到周二。周二開始會逐步回溫轉晴到下周末。

至於瑪娃颱風的發展，彭啟明說，雖然歐洲模式預測似乎八九天後會接近台灣，不過這麼遠的預測，平均誤差有上千公里以上，「颱風的變數會很多，看看就好，除非你八九天後的活動不能承受任何風險」。倒是典型的梅雨鋒面可能受到颱風干擾，要持續關切。

中央氣象局說，輕度颱風編號瑪娃今天凌晨2時中心在關島南南東方880公里海面上（鵝鑾鼻東南東方3490公里海面上），以每小時14公里速度，向北北西進行。

颱風 彭啟明 氣象局

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