110學年度國小教甄改採線上受理 7月1日起資格審查

因應中央流行疫情指揮中心發布全國3級警戒延長至110年7月12日措施，北市教育局表示，已於110年6月25日公告公立國小教師聯合之選初試錄取名單暨調整複試資格審查、複試、公開介聘辦理方式及期程與複試應考人防疫措施注意事項，其中複試繳費時間至110年7月6日下午3時30分截止，教師聯合甄選複試為110年7月17日上午8時起。

教育局表示，正取考生複試報名及資格審查110年7月1日上午9時起至110年7月2日下午6時止；備取考生複試報名及資格審查110年7月3日下午7時30分起至110年7月4日中午12時止；考生複試繳費採銀行ATM繳費時間至110年7月6日下午3時30分截止，採便利商店代收繳費時間至110年7月6日晚上12時整截止；公告教學演示及口試梯次組別時間表110年7月12日下午2時、教師聯合甄選複試110年7月17日上午8時起。

教育局表示，110學年度國小教師聯合甄全面改採線上方式受理，辦理期程及方式請詳閱上述110年6月25日公告(網址：http://primary.tp.edu.tw) ，請各應考人留意相關調整後試務辦理期間及方式。

教育局提醒，為因應防疫需要及兼顧應考人應試權益，複試將採3梯次分流至9間試場學校進行，應考人報到、抽題、備課、教學演示及口試均固定於同一間教室，並採錄影方式紀錄考生應試情形，復提供評審委員評分，教學演示每項演示時間10分鐘(取消詢答)，資訊科技類科電腦實務操作分2梯次分流進行，口試時間維持10分鐘(口試方式依現場試務工作人員指示進行)；梯次間將進行環境清消作業，請考生安心應試。

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