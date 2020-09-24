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還好被甩了！男友嫌她太胖提分手 女大生五個月後辣出新高度

聯合新聞網 / 台北訊

被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出
被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出

女大生楠楠今年一月被男友狠甩，理由是｢妳真的很胖欸，你的外表那關我還是過不去｣，她花五個月時間努力健身，體脂從34%降到24%，體重掉7公斤，穿比基尼變超辣。超勵志故事，登上網路討論熱區，被稱｢最美復仇！｣

楠楠接受女性健身社群｢有肌勵｣採訪，提及這五個月的心路歷程。

從頭到尾都被嫌棄的外表

被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出
被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出

去年12月，楠楠在大學辦舞會認識前男友，交往後男友開始嫌東嫌西，一直說｢妳真的很胖欸，拜託妳去減肥好嗎，妳瘦下來一定很好看，就是覺得妳有潛力我才認識妳的…｣

每次見面，前男友就嫌一次，不是說沒鎖骨、腿很壯、甜不辣手指......從頭到腳都嫌過一遍，不然就是說｢完蛋了，你雙下巴越來越厚了｢妳今天怎麼這麼醜啊......｣

楠楠為了博取前男友開心，開始努力做有氧運動，但交往不到兩個月的時候，對方就想分手了，還用電話談分手｢你的外表那關我還是過不去，我不想繼續了，每次跟你出去都沒有任何期待的感覺，我也不喜歡你了。｣楠楠冷靜後，越想越不甘心。

前男友身高160公分，比楠楠高2公分而已，也不是大帥哥，雙方交往時楠楠從沒嫌棄對方身高為什麼那麼矮，又或者是告訴他｢你為什麼那麼矮，去吃長高方好嗎？｣自己條件不好，憑什麼這樣嫌棄別人？一氣之下，楠楠決心｢我一定一定要瘦下來，不要再被別人看不起了！｣展開健身之路。

健康飲食+肌力訓練

被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出
被前男友嫌太胖，女大生楠楠花5個月運動，辣出新高度。圖片由楠楠授權「有肌勵」刊出

楠楠每周一到五都做重訓，安排訓練不同的部位；假日就會做有氧運動，例如跑步、高間歇有氧或戰繩。每天也都會做15分鐘的核心運動，一個禮拜會給自己一天的休息日。

在飲食部分，她不碰任何飲料，每天喝近3000c.c白開水，不吃任何甜品和零食。早餐都只吃燕麥和一根香蕉；午餐正常吃，但一定會攝取蛋白質、蔬菜、澱粉，但把白飯換成五穀飯或藜麥飯。晚餐則不碰任何澱粉，只吃肉、蛋、青菜，每次健身後都會喝一杯高蛋白。

亮麗的蛻變

這五個月的健身之路，真的不容易，楠楠一開始很想放棄，但她不想再被看不起，一路堅持到現在。五個月後，楠楠的體脂從34%掉到24%，體重也掉了7公斤，體態更產生驚人改變，更能勇敢穿上比基尼，秀出好身材，辣到讓人噴鼻血。

給姐妹們的話

回首過去五個月，楠楠很感謝前男友，說了｢妳的外表那關，我還是過不去！｣，才有機會讓她把健身變成生活中的一部分。雖然目前的體態還沒達到最好的目標，但她一定會繼續努力，持續健身，讓體態更完美。

透過｢有肌勵｣的專訪，楠楠分享她的故事，希望可以鼓勵到正在運動中的姐妹們｢只要有努力，一定會有收穫的！｣

｢有肌勵｣是女性專屬健身社群，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵 https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

健身 比基尼 分手

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