宅女華麗變身超甜酒窩妹 3年爬57座百岳

3年前，有著超甜酒窩笑容的楊桃兒，是每天待在家的超級大宅女，幾乎不交朋友，最大的人生樂趣就是假日補眠、追劇、看手機，「運動」兩個字根本不曾出現在她的人生字典裡。

3年後，她卻完成57座百岳挑戰；她更開始運動，每周一次廣場Tabata、跑步、泰拳、瑜珈2個小時，每周一次游泳1-2小時，固定每週六爬雙北市、竹苗地區郊山，一次都要7-8小時。

宅女華麗變身為熱情陽光的山女，一切都只因為一台相機。

一台相機改變人生

楊桃兒接受女性健身社群「有肌勵」採訪，笑說3年前因為買了一台相機，覺得應該拍漂亮的風景，才開始爬雙北市郊山、步道、拍瀑布，也認識許多山友。

拍到不錯的照片po到社群媒體上，獲得很多人鼓勵，半年後開始挑戰首座百岳「奇萊南華」，至今已累積57座，其中還不包含重複攀爬的百岳。

過去，楊桃兒認為人定勝天。有一次爬山，連續三天都在下雨，非常狼狽，她開始修正爬山的態度，「不是我想去，山就會接納我」；她發現「很多事不是我能力夠，就可以去挑戰」，不要跟天爭，懂得放下，心情更開闊。

去年9月，她挑戰能高安東縱走路線，連續6天在野外生活，沒有山屋可以住，只有睡帳篷、喝池水、不能洗澡；第五天晚上紮營在溪邊，驚喜看到10多隻台灣水鹿出現，可愛的模樣，讓她至今無法忘懷。

好好生活不過 女孩爬百岳做什麼

挑戰百岳過程，常遇許多驚險路段。身旁不少親友會擔心「女孩子爬百岳，背那麼重，對身體不好」「好好的生活不過，跑去過斷崖、涉水，為什麼把自己活得那麼苦？」

但其實，爬山，對楊桃兒來說，是最好的人生調整術。年輕氣盛的楊桃兒過去個性衝動、容易發脾氣，開始爬山後，發現山友都有著超正向的人生態度，爬山過程互相幫忙、體諒，自己也被影響，變得更樂觀陽光，學會正向思考。

給爬山者的建議

熱愛山林的楊桃兒，建議想透過爬山運動的人，可以先請有爬山的朋友，教導安全正確的登山觀念、技巧，有伴才不會無聊，或不安全。在地點選擇上，可以從身邊較近的步道或郊山開始，或選風景漂亮的，心情會好，過程中也減少疲勞。

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楊桃兒過去是不愛運動的超宅女，如今3年內挑戰57座百座。圖片由楊桃兒授權"有肌勵"刊出