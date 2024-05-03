鴻海、胡連 四檔踩油門

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
電動車產業已成為汽車發展潮流之一。 聯合報系資料庫
電動車產業已成為汽車發展潮流之一。 聯合報系資料庫

在節能減碳的全球趨勢下，電動車產業已成為汽車發展潮流之一，法人樂觀看待鴻海（2317）、胡連（6279）的後市發展，相關權證可伺機布局。

其中，以全球最大汽車消費國中國大陸來觀察，大陸汽車工業協會預估2024年的銷售將達到3,100萬台，年營收增長率達3%，其中新能源車銷售成長性達雙位數，對全體車市滲透率維持在30%以上。富邦投顧預期，車用零組件廠商，未來競爭力強弱，將取決於產品可應用於電動車比例的多寡。

鴻海、胡連相關權證 圖／經濟日報提供
鴻海、胡連相關權證 圖／經濟日報提供

法人指出，華為數字能源總裁侯金龍在2024電動汽車閃充技術峰會中預測，未來十年大陸電動汽車保有量將會產生十倍的增長，將帶來八倍充電量的需求，華為今年制定至少在全國建置10萬座充電樁的目標。

小米純電動車SU7也於今年3月底亮相，小米也成為全球第一家成功自主研發、製造電動車的手機公司。小米創辦人雷軍將SU7與特斯拉Model 3進行對比。

鴻海在車用領域布局廣泛，包含EV零組件、充電樁、智慧座艙與電動車等，其中小米SU7所採用ZF集團的CDC避震器，使鴻海間接受惠。

胡連大陸營收占比接近八成，主要客戶為吉力、長安、上海特斯拉超級工廠、比亞迪、奇瑞等，胡連也將切入小米供應鏈。

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