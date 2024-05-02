快訊

25歲台灣女子在澳洲失蹤…警公布照片特徵 2周內第3個下落不明華裔女子

京華城高容積第一個大禮包 游淑慧揪關鍵人物是他

富邦媒首季每股賺3.78元 去年度股利每股15.3元

中央社／ 台北2日電

富邦媒公布今年首季財報，第1季新台幣約268.8億元，創單季歷史第3高，每股盈餘3.78元，富邦媒董事會也通過去年度股利案，每股擬配發現金股利14.8元、股票股利0.5元，合計15.3元股利。

富邦媒公布今年首季財報，旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，第一季合併營收約268.8億元，年增7%，雖面臨高基期，仍續寫單季歷史同期新高，並繳出單季歷史第3高的成績。

富邦媒說明，momo表現持續優於台灣整體線上零售業，營業利益11.1億元，營業利益率4.2%，歸屬於母公司業主稅後純益9.1億元，每股盈餘3.78元。

富邦媒指出，今年第1季momo網路購物營運表現，續創單季歷史同期新高，年增7.2%，美妝與保健、運動與休閒、家居、3C與家電、時尚與精品等品類皆維持穩健營運成長，第1季momo有購會員數較去年同期成長超過7%。

富邦媒今天同時公告董事會決議股利分派，由盈餘分配的現金股利為每股配發14.8元，資本公積轉增資配股，每股擬配0.5元股票股利，合計每股將派發15.3元股利。

momo 富邦媒 股利

延伸閱讀

momo富邦媒搶51勞動節紓壓商機 估票券買氣翻倍成長

胖虎斑散步回家「秒變摺耳貓」飼主嗨翻直呼超可愛 獸醫曝真相讓人完全笑不出來

全台嚴防雷雨！ momo購物網「雨神同行」全館雨具5折起

他質疑為何上酷澎買台灣零食 網一面倒回應這答案

相關新聞

PCB族群財報陸續公布 龍頭臻鼎預計5月10日公布

PCB族群首季財報陸續公布，PCB龍頭臻鼎（4958）今日公告，公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期為5月10日...

眾福科財報／首季EPS 0.69元 展望營運逐步升溫

眾福科（3168）董事會2日通過2024年首季財報，稅後純益0.48元，較去年第4季成長16.8%，比去年同期則是衰退3...

達運財報／首季每股稅後純損0.13元 擬以資本公積配發0.1元現金股利

達運（6120）董事會2日通過2024年首季財報，稅後純損0.84億元，較去年第4季由盈轉虧，較去同期則是呈虧損收斂走勢...

義隆法說會／Q2展望有可能比Q1稍好 下半年估優於上半年

觸控IC大廠義隆（2458）於2日舉行法說會，該公司預期，第2季營收將介於30億至33億元之間，約季減3.4％至季增6....

攸泰承銷競價拍賣5月2日開標 6到8日申購

福邦證券輔導、主辦承銷的攸泰科技（6928）股票初次上市承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購的方式辦理，這次辦理競價...

電動車族群 長線可期

台股近來雖進入震盪整理格局，個股起起伏伏，不過其中汽車、電動車族群相對抗跌，多檔個股如怡利電（2497）、車王電、康普、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。