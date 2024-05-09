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CCL 廠台燿首季優於法人預估 低軌衛星 AI 商機挹注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
圖為銅箔基板（CCL）。（本報系資料庫）
圖為銅箔基板（CCL）。（本報系資料庫）

銅箔基板(CCL)廠商台燿（6274）8日公佈財報優於法人預估，9日股價早盤漲逾1.6%最高來到190元。法人看好，低軌衛星與AI商機挹注高階材料需求成長，營運有望逐季升溫，並看好全年有賺逾一股本實力。

台燿8日公告財報，首季歸屬母公司淨利約4.52億元，如預期較去年同期轉盈每股賺1.66元，台燿全年營運目標優於去年，隨高階產品出貨提升產品組合優化目標較去年進步。

台燿去年首季受到大陸盈餘分配稅影響，單季本業維持獲利不過受一次費用干擾單季結算為虧損，不過去年第2季在無一次因素干擾後已順利轉盈，今年首季也持續獲利並較去年同期轉盈。

數據顯示，銅箔基板廠首季財報普遍優於去年同期，台光電已公告首季稅後淨利達19.8億元，每股稅後純益（EPS）為5.76元，創歷年同期新高。

銅箔基板大廠聯茂日前公告2024年首季財報，首季歸屬母公司淨利為1.54億元，首季受到季節性及工作天數影響，季減52.9 %，但年增107.6 %，優於去年同期，每股稅後純益為0.42元。

銅箔基板廠騰輝-KY也已公告2024年第1季財務績效，營收10.7億元，毛利率35%，毛利率創新高35%獲利維持高檔，稅後純益0.9億元，EPS則為1.25元 。

此外銅箔基板報價近期也傳出醞釀上漲，陸資廠已先發出漲價通知，台廠則和客戶拉鋸，部分廠商已傳出漲價反映成本墊高。

騰輝也提到，自年初以來下游需求初見回暖，印刷電路板開工率普遍好轉，上游原料開始漲價，國際銅價大幅躍升，銅箔加工費亦隨電價上漲有增加趨勢，電子玻纖布廠商對產品價格大幅調漲，中游銅箔基板廠商等亦開始向下游發出漲價通知以緩解成本壓力。目前下游需求回暖及上游大宗商品價格上揚趨勢不變，印刷電路板廠商加大原材庫存準備，有望帶動銅箔基板行業進入漲價，獲利逐步持續增加。

漲價 銅箔基板

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