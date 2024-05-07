中鋼財報／第1季獲利6.4億元 EPS 0.04元
中鋼（2002）7日公布第1季財報，單季交出獲利6.4億元成績，相較去年同期由虧轉盈，每股純益為0.04元。展望後市，該公司指出，隨著全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌。
中鋼指出，分析首季營運表現，主要是鋼鐵業單位毛利上升，並且銷售數量增加，推升營收及營業利益同步提升；此外，礦業投資獲配股利增加及外幣兌換有利，增加業外收入。
依據該公司公布數據，第1季營收937.54億元，比去年同期的913.46億元，成長2.6%；單季稅後純益為6.4億元，走出去年同期虧損7.25億元的陰霾，每股純益0.04元。
展望後市，中鋼指出，隨著全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌。而大陸首季GDP成長率5.3%，優於預期；IMF最新4月預測今年全球經濟成長率達3.2%，較前次預測上修0.1個百分點，加上台灣受惠外銷訂單回溫及強勁民間消費支撐，主計總處也上修今年台灣經濟成長率至3.43%。
世界鋼鐵協會並認為，高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3,010萬噸。美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升，大陸持續推出各項振興政策提振經濟措施，帶動製造業景氣轉入上升周期，全球鋼市有望緩步築底回穩。
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