中鋼財報／第1季獲利6.4億元 EPS 0.04元

財經專家「股海老牛」日前整理投資金融股的訣竅，他以存股5年，每月定期投入3千元試算投資台企銀，獲利為7.5萬，報酬率達41.8%。不過有網友認為，「台企可以賣了，明年股本變大，利率降，每月自結EPS鐵定比今年大幅衰退，今年賺到資本利多，高點轉手賣給想賺股利的人，台中銀這種才是值得存股」。

2024-05-07 11:03